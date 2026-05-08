«وول ستريت» تحلّق بآمال انتهاء الحرب

ارتفعت الأسهم الأمريكية، مع تقييم المستثمرين آفاق التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب متابعة نتائج أعمال الشركات.

وخلال التعاملات زاد «داو جونز» 0.15% أو 73 نقطة إلى 49984 نقطة، وصعد «ستاندرد آند بورز» بنحو 0.1% إلى 7369 نقطة، بعدما لامس مستوى قياسياً عند 7376 نقطة، وارتفع «ناسداك» المركب 0.22% إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 25900 نقطة.

وزاد سهم «ماكدونالدز» 1% إلى 286.9 دولاراً، و«دورداش» 4.5% إلى 175.6 دولاراً، مع تقييم نتائج أعمال الشركتين.

وارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في الثاني من مايو ليعود إلى مستوى 200 ألف طلب، لكنه لا يزال عند مستوى منخفض تاريخياً.