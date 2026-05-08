«سوق دبي» يصعد لأعلى مستوى في 3 أسابيع

واصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده لأعلى مستوى في 3 أسابيع، وتحديداً منذ جلسة 17 أبريل 2026، مرتفعاً بنسبة 0.57%، أو ما يعادل 33.45 نقطة، مسجلاً 5931.87 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 6.6 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 971.7 مليار درهم في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 978.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «النعيم القابضة» بالحد الأقصى عند 1.85 درهم، ليقود ارتفاعات 32 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 459.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ 68.36 مليون درهم، مرتفعاً 0.61%، ليغلق عند 29.9 درهماً.

وتفاعلت الأسهم مع نتائجها المالية بعد ارتفاع باركن 6.5%، إلى 5.54 دراهم، وإمباور 7.2%، إلى 1.64 درهم، بعد إعلان الشركتين عن ارتفاع أرباحهما الربعية بنسبة 36% و44% على التوالي، وصعدت أسهم الإسمنت الوطنية 4.84%، وسالك 3.85%، ودبي الإسلامي 0.54%، فيما انخفضت أسهم أملاك للتمويل 4.5%، وأليك القابضة 3.33%، واكتتاب القابضة 2.56%، والفردوس القابضة 2.1%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة 39.62 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 13.95 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.84 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 58.85 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 554.8 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 495.95 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.02%، عند مستوى 9876.33 نقطة.

وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 293.8 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 178.8 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 152.4 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم فينكس كروب 9.8%، وبريسايت 4.05%، وحياة للتأمين 3.4%، وبنك الاستثمار 2.78%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم دار التأمين 4.94%، وإي سفن 4.63%، وإشراق للاستثمار 4.37%، ومجموعة مير 2.63%.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.78 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.03 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 902.4 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 59.95 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.75%، والقطري 0.61%، ومسقط 0.19%، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.05%، والبحرين 0.71%، وخارج منطقة الخليج، أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تعطيل العمل بالسوق رسمياً بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، ومن المقرر أن يتم استئناف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.75%، ليغلق عند 11031 نقطة، بتداولات 6.7 مليارات ريال.

وتصدر سهما أكوا وعلم قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 10%، عند 182.10 ريالاً و657.50 ريالاً على التوالي، وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 27.20 ريالاً، وصعد سهم استثمار بنسبة 2%، عند 13.40 ريالاً، وقفز سهما البابطين 6%، والمنجم 9%.

وصعدت أسهم أسمنت القصيم ودار الأركان وبوان والتعاونية، بنسب تراوحت بين 1 و3%.

في المقابل، تصدر سهما سابتكو وبدجت قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 10%، وتراجع سهم مجموعة صافولا 8% عند 24.66 ريالاً.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.01%، إلى 3862 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 11.2 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.46 في المئة، كما ارتفع الرقم القياسي بالقطاع المالي بنسبة 0.11 في المئة، في حين تراجع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.47 في المئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.