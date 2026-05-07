الأفضل عربياً.. سوق دبي يقفز بأعلى وتيرة صعود في شهر

قفز مؤشر سوق دبي المالي، أمس، 2.96% أو 169.35 نقطة، مرتفعاً بأكبر وتيرة صعود يومية منذ جلسة 8 أبريل 2026 (شهر تقريباً)، ليسجل 5898.42 نقطة، رابحاً نحو 25.13 مليار درهم، ليتصدر بذلك مكاسب البورصات العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والصناعة والمرافق العامة والاتصالات، وسط عمليات شراء مكثفة عقب أنباء عن قرب اتفاق سلام لوقف التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 971.7 مليار درهم من 946.55 مليار درهم أول من أمس.

وتصدر سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 48 سهماً بسوق دبي مرتفعا 10.1%، وصعدت أسهم سلامة 7.8%، وأليك القابضة 7.14%، وشعاع كابيتال 6.3%، والعربية للطيران 6.2%، فيما انخفضت أسهم أملاك للتمويل 4.9%، والمزايا القابضة 4.73%، ودبي التجاري 1.4%، وبي إتش إم كابيتال 0.85%.

وحصد سهم «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من إجمالي سيولة سوق دبي بـ454.7 مليون درهم مرتفعاً 4.35% عند 12.48 درهماً، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 78.3 مليون درهم صاعداً 4.55% إلى 15.16 درهما، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 53.2 مليون درهم مرتفعا 3.48% ليغلق عند 29.72 درهماً.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 47.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 502 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 454.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.86% عند 9874.76 نقطة، ليربح السوق ما يفوق 31.6 مليار درهم. وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 311.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 202.8 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 191.5 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم الفجيرة لصناعات البناء 14.8% بالحد الأقصى، والخليج للمشاريع الطبية 8.33%، وإشراق للاستثمار 8.1%، وجلفار 7.6%، في المقابل، تراجعت أسهم أسمنت الفجيرة 4.88%، وحياة للتأمين 4.84%، وفيرتيغلوب 4.8%، وبنك الاستثمار 2.7%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأس مالها السوقي جاوزت 56.7 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، ولا سيما أسهم البنوك والعقارات والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.790 تريليونات درهم في نهاية جلسة الثلاثاء وصولاً إلى 3.847 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.875 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و971.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتخطت سيولة الأسهم المحلية 3 مليارات درهم، في جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 2.01 مليار درهم في سوق أبوظبي، 1.06 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 981 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 65.3 ألف صفقة.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفعت بورصات الكويت 0.42%، وقطر 1.38%، والبحرين 0.25%، فيما تراجع «تاسي» السعودي 0.52%، ومسقط 0.68%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 1.99%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.52% ليغلق عند 10949 نقطة، بتداولات 6.7 مليارات ريال.

وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 3% عند 27 ريالاً، وهبط سهم السعودية للطاقة بنسبة 4% عند 16.75 ريالا، وتراجع سهم رتال بنسبة 6%. في المقابل، أغلق سهم معادن مرتفعا 4% عند 65.20 ريالاً، وصعد سهم التعاونية بنسبة 6%، وقفز سهم المطاحن العربية بنسبة 8%.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، فيما ربح رأس المال السوقي 48.613 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.753.175 تريليونات جنيه.

وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ1.99% ليغلق عند مستوى 53605 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.87% ليغلق عند مستوى 65338 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.98% ليغلق عند مستوى 24872 نقطة. وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ0.7% ليغلق عند مستوى 14500 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.99% ليغلق عند مستوى 20206 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة قوية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.62% إلى 3862 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول نحو 14.2 مليون دينار. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 47 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و21 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.