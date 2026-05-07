«بتكوين» فوق 82 ألف دولار

ارتفعت عملة بتكوين بصورة كبيرة، أمس، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران.

وخلال التعاملات وصعدت بتكوين 0.73 % عند 82.181 ألف دولار، وارتفعت إيثريوم 1.6 % عند 2411.84 دولاراً، بينما ارتفعت الريبل بحوالي 1 % لتصل إلى 1.4309 دولار، وسولانا 3.82 % إلى 89.61 دولاراً.

وبحسب «بلومبرغ» بدأت شركة «ستراتيجي» تتخلى تدريجياً عن موقفها الرافض لبيع أي جزء من حيازاتها من «بتكوين»، بعد أن راكمت مخزوناً من العملة المشفرة الأصلية بقيمة 67 مليار دولار.

وبعد سنوات من تبني نهج صارم، يقوم على الاحتفاظ الكامل بـ«بتكوين»، قال مسؤولون في الشركة إنهم قد يدرسون بيع العملة إذا كان ذلك يسهم في تحسين هيكل رأس المال أو رفع «بتكوين لكل سهم»، وهو مقياس رئيسي تستخدمه الشركة لتسويق سهمها للمستثمرين، لكن «ستراتيجي» بدأت في الأشهر الأخيرة تلمّح إلى احتمال تسييل جزء من مخزونها، لتلبية التزامات توزيعات الأرباح.

ففي نوفمبر، قال الرئيس التنفيذي فونغ لي، إن بيع «بتكوين» قد يُستخدم خياراً أخيراً، قبل أن يتبنى لهجة أقل تحفظاً في أحدث مكالمة لمناقشة الأرباح. ومنحت «إس آند بي غلوبال ريتينغز» في أكتوبر من العام الماضي شركة «ستراتيجي» تصنيفاً ائتمانياً من الدرجة «دون الاستثمارية»، مشيرة إلى عوامل، من بينها التركيز الضيق لنموذج أعمالها. وأوضحت الوكالة أن ديون الشركة القابلة للتحويل قد تستحق في وقت تتعرض فيه «بتكوين» لضغوط، ما قد يضطرها إلى تسييل حيازاتها عند «أسعار متدنية».

وتشهد سوق العملات المشفرة تقلبات حادة في الفترة الأخيرة، مدفوعة بعوامل جيوسياسية، وتغيرات في السياسة النقدية العالمية، إلى جانب تزايد اهتمام المؤسسات الكبرى بالاستثمار في الأصول الرقمية، كما تلعب التصريحات السياسية والتطورات الاقتصادية دوراً محورياً في توجيه معنويات المستثمرين، ما ينعكس سريعاً على الأسعار. وفي هذا السياق تظل عملة بتكوين المؤشر الأبرز لأداء السوق، حيث تتأثر بشكل مباشر بحركة السيولة العالمية، وتوقعات المخاطر.