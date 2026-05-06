الأسهم العالمية تحتفل مبكراً بأنباء السلام الوشيك

احتفلت الأسواق العالمية مبكراً بأنباء عن سلام وشيك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وشهدت مؤشراتها صعوداً جماعياً، مدعومة بانخفاض أسعار النفط ​وازدياد حالة التفاؤل لدى المستثمرين. ففي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.03 %، وصعد مؤشر «داو ‌جونز» الصناعي بنسبة 0.99 %، وتقدم مؤشر «⁠ستاندرد آند ⁠بورز 500» بنسبة 0.84 %.

وفي أوروبا، ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 2.91 %، وصعد مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 2.19 %، وزاد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 2.13 %، وتقدم مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 2.08 %.

وتتخلف أوروبا، ​التي تعتمد على ​الطاقة، عن الأسواق ⁠العالمية الرئيسية الأخرى التي حققت مستويات قياسية بدعم من التفاؤل القائم على ​الذكاء ⁠الاصطناعي.

وقفز ⁠سهم شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية للأدوية بنحو 7 % بعد ⁠أن أعلنت الشركة أن إيرادات الربع الأول وأرباح التشغيل المعدلة فاقت التوقعات، ما دفعها لرفع توقعاتها قليلاً للعام بأكمله.

وهوى سهم مجموعة ‌«إكوينور» النرويجية للطاقة 5 %، في حين صعد ​سهم شركة «بي.إم.دبليو» الألمانية لصناعة السيارات 4.6 % بعد أن نشرت نتائجها الفصلية.

وقفزت أسعار الذهب بنحو 3 % لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من ​أسبوع، بعد أن أدت احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع الدولار وأسعار النفط، ما خفف من الضغوط التضخمية التي تعزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.2 % إلى 4703.09 دولارات للأوقية.