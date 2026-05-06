سوق دبي يرتقي ذروة البورصات العربية

قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.96% أو ما يعادل 169.35 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود يومية منذ جلسة 8 أبريل 2026 (شهر تقريباً)، ليسجل مستوى 5898.42 نقطة، رابحاً نحو 25.13 مليار درهم، ليتصدر بذلك مكاسب البورصات العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والصناعة والمرافق العامة والاتصالات، وسط عمليات شراء مكثفة عقب أنباء عن قرب اتفاق سلام لوقف التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 946.55 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 971.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 47.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 502 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 454.2 مليون درهم.

كذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.86% عند 9874.76 نقطة، ليربح السوق ما يفوق 31.6 مليار درهم.

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفعت بورصات الكويت 0.42%، وقطر 1.38%، والبحرين 0.25%، فيما تراجع «تاسي» السعودي 0.52%، ومسقط 0.68%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 1.99%.