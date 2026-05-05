الأسواق العالمية تصعد وتتجاهل توترات المنطقة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية ‌في ​وول ستريت بعد تراجع أسعار النفط، ⁠على الرغم من تجدد التوترات في الشرق الأوسط بشكل ‌يهدد وقف إطلاق النار الهش بعد هجمات أمريكية وإيرانية ‌جديدة في ‌منطقة الخليج. وصعد ‌مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.74 %، وارتفع مؤشر «⁠ستاندرد آند ⁠بورز 500» بنسبة 0.94 %، وزاد مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.12 %.

كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية رغم توتر المستثمرين بعد ​شن الولايات المتحدة وإيران هجمات جديدة في مياه الخليج، فيما ظلت أسعار النفط العالمية مرتفعة. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.70 % بعد أن سجل أكبر انخفاض له في شهر في الجلسة السابقة. وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.71 %، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.08 %، فيما تراجع مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 1.40%.

وجاء تصعيد الصراع في الشرق الأوسط عقب محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرشاد السفن العالقة عبر مضيق هرمز، الذي يربط الخليج بأسواق أوسع ويحمل عادة إمدادات من النفط والغاز تعادل حوالي 20 % من الطلب العالمي يومياً.

وأثقل ​ارتفاع أسعار النفط كاهل ⁠أوروبا التي تعتمد على إمدادات الطاقة، ما أدى إلى تفاقم مخاوف التضخم التي أدت ​إلى ⁠توقعات ⁠برفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين إلى ثلاث مرات هذا العام، ودفعت الأسهم إلى ما ⁠دون مستويات ما قبل الحرب.

وتراجع سهم «إتش.إس.بي.سي» 5.1 % بعد أن أعلن البنك عن خسارة غير متوقعة بقيمة 400 مليون دولار مرتبطة بقضية احتيال في بريطانيا، ما أدى إلى انخفاض أرباح الربع الأول عن التوقعات.