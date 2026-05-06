الحذر يسيطر على أداء الأسواق العربية بتحركات عرضية

سيطر الحذر على أداء البورصات العربية، أمس، وشهدت أغلب المؤشرات تحركات عرضية، على وقع التطورات الإقليمية.

وتخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو ملياري درهم، منها 1.36 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و755.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 655.8 مليون سهم، عبر 51.5 ألف صفقة. وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.790 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.843 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و946.55 مليار درهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 202.35 مليون درهم، تعادل 26.8% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 755.7 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5729.07 نقطة، منخفضاً بـ0.88%، وقفز سهم «سلامة» بالحد الأقصى عند 0.644 درهم، ليتصدر ارتفاعات 12 سهماً بسوق دبي، وصعدت أسهم الصناعات الوطنية القابضة 10.06%، واكتتاب القابضة 4.04%، وأمان 3.8%، وتبريد 1.46%، والإمارات دبي الوطني 0.91%، وانخفضت أسهم بنك المشرق 4.97%، والرمز كوربوريشن 4.96%، وبي إتش إم كابيتال 4.84%، وأملاك للتمويل 4.7%.

وشهد سوق دبي المالي تنفيذ ثلاث صفقات كبيرة على أسهم شركتي جي إف إتش وبنك المشرق بقيمة 183.9 مليون درهم، توزعت على 25.8 مليون سهم، إذ تمت صفقتان على سهم جي إف إتش بـ56.7 مليون درهم توزعت على 25.2 مليون سهم بسعر 2.25 درهم للسهم، وجرت صفقة على سهم بنك المشرق بقيمة 127.2 مليون درهم على عدد 600 ألف سهم بسعر 212 درهماً للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 156.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 434.55 مليون درهم، مقابل 277.9 مليون درهم مبيعات.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9791.05 نقطة، منخفضاً 0.30%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 152.9 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 141 ملايين درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 122 مليون درهم.

وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم بريسايت 6.3%، وبنك أم القيوين الوطني 2.86%، وأيبيكس للاستثمار 2.1%، ومجموعة مير 1.85%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم الخليج للمشاريع الطبية 5% ومجموعة أرام 4.83% والفجيرة لصناعات البناء 4.7% ودار التأمين 4.6%.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.75%، والكويتي 0.27% والقطري 0.57% ومسقط 0.07% والبحرين 1.2% وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بـ1.12%.

السعودية

وتفصيلاً تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.75% ليغلق عند 11007 نقاط، بتداولات 5.1 مليارات ريال.

وتراجعت أسهم مصرف الراجحي، وسبكيم العالمية، والبحر الأحمر، وتكافل الراجحي، والأبحاث والإعلام، والاتحاد، والوطنية للتعليم، والمواساة، ورعاية، بنسب تتراوح بين 1 و6%.

وفي المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 27.78 ريالاً، وقفز سهم الدواء 6% عند 49.74 ريالاً، وصعد سهم الأندية للرياضة بنسبة 2%.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 22.674 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.704.562 تريليونات جنيه.

وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ1.12% ليغلق عند مستوى 52557 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.83% ليغلق عند مستوى 64137 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بـ1.12% ليغلق عند 24387 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ0.08% ليغلق عند مستوى 14399 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.18% ليغلق عند مستوى 20008 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعاً بـ0.30% إلى 3838 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 13.3 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3838 نقطة، بانخفاض نسبته 0.3%، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.31%، بينما ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي 0.13%، وفي قطاع الصناعة 0.01%. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.