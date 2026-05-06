«بتكوين» تتجه نحو 81 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي أمس مع استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وارتفعت البتكوين 0.72% إلى 80.574 ألف دولار، لتتجه لمستوى 81 ألف دولار.

وصعد سعر الإيثريوم بحوالي 0.51% عند 2368.54 دولاراً، كما ارتفعت الريبل 0.92% إلى 1.4058 دولار.

في غضون ذلك، أعلنت شركة كوين بيز غلوبال توصلها إلى اتفاق بشأن بند رئيسي في تشريع مهم للعملات المشفرة، ما قد يمهد الطريق أمام تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وكان مشروع القانون قد تعثر في وقت سابق من هذا العام، بسبب اعتراض البنوك على بند يسمح لمصدّري العملات المستقرة وشركات الكريبتو بتقديم منتجات ذات عوائد ومكافآت، وهو ما قد يجذب الودائع بعيداً عن البنوك ويُصعّب تمويل الإقراض.

في المقابل، أكدت شركات العملات المشفرة، مثل كوين بيز، ضرورة السماح بتقديم هذه المكافآت لجذب المستخدمين، معتبرة أن حظرها سيكون إجراء مناهضاً للمنافسة.

وبحسب تفاصيل التسوية، التي أوردها موقع «بانش بأول»، فإن النص يتضمن حظراً واسعاً للمكافآت، التي تُقدَّم بطريقة تعادل اقتصادياً أو وظيفياً الفوائد على الودائع المصرفية، كما يوجّه النص الجهات التنظيمية لوضع إطار جديد لتنظيم العملات المستقرة، يشمل قواعد إفصاح جديدة، وقائمة بالأنشطة المسموح بها فيما يتعلق بالمكافآت. وتعمل شركات العملات المشفرة منذ سنوات في منطقة تنظيمية رمادية، وهو ما تقول إنه أعاق نمو أعمالها.

ويهدف مشروع «قانون الوضوح» إلى وضع قواعد واضحة، من شأنها دعم انتشار العملات الرقمية، كما يرى محللون أن التحركات الأخيرة في أسعار العملات المشفرة تعكس تزايد اهتمام المستثمرين المؤسسيين، خصوصاً في ظل تقلبات الأسواق التقليدية، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

ويشير المحللون إلى أن وضوح الأطر التنظيمية المرتقبة قد يعزز الثقة، ويجذب مزيداً من السيولة إلى السوق، ما يدعم الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط، رغم استمرار التقلبات قصيرة الأجل المرتبطة بالأخبار والتطورات العالمية.