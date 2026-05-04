عودة التوترات تعيد القلق للأسواق العالمية.. و«الأحمر» يصبغ جميع المؤشرات

عانت مؤشرات الأسهم العالمية من حالة قلق جراء عدم تحقيق تقدم في الأزمة بمنطقة الشرق الأوسط، ففي «وول ستريت»، هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.09 %، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.44 %، ونزل مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.22 %.
كذلك اتسم أداء الأسهم الأوروبية بمحدودية التحركات في وقت يترقب فيه المستثمرون أي مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات الشرق الأوسط، لكن شركات صناعة السيارات الأوروبية تتعرض لضغوط من إمكانية زيادة الولايات المتحدة للرسوم الجمركية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يعتزم رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى 25 % هذا الأسبوع من 15 %. وأضاف أن التكتل لم يلتزم بالاتفاق التجاري مع بلاده.
وتراجع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.14 %، وانخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.24 %، وهبط مؤشر «ستوكس» بنسبة 0.99 %، ونزل مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.71 %. وتصدرت شركات تصنيع السيارات الألمانية تراجع هذا القطاع، وهبط سهما «بي.إم.دبليو» و«مرسيدس» بأكثر من 2 %، وسهما «بورشه» و«فولكسفاجن» 1.5 %. وشهد سهما «دايملر تراك» و«تراتون» لتصنيع الشاحنات انخفاضاً طفيفاً، وهبط مؤشر قطاع تصنيع السيارات 1.6 %، وزاد سهم «تيسن كروب» 1.2 %.