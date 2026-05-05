نتائج قوية ترفع «سوق دبي» بمكاسب 2.3 مليار درهم

عزز مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.23%، أو ما يعادل 13 نقطة، مسجلاً 5779.9 نقطة، رابحاً ما يناهز 2.3 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والصناعة والمرافق العامة، واستمرار إعلان النتائج القوية للشركات عن الربع الأول من عام 2026.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 948.9 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 951.2 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الصناعات الوطنية القابضة» بالحد الأقصى عند 3.18 دراهم، ليتصدر ارتفاعات 42 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ208.9 ملايين درهم، مرتفعاً 1.7%، ليغلق عند 12 درهماً، تلاه «الخليج للملاحة» بـ80.55 مليون درهم صاعدا 2.96 مغلقاً عند 2.78 درهم.

وصعدت أسهم أمان 7.33%، وأليك القابضة 5.2%، وأجيليتي للمخازن 4.5%، ودبي الإسلامي 0.56%، فيما انخفضت أسهم الوطنية الدولية القابضة 4.6%، وأملاك للتمويل 4.47%، وسبينس 3.33%، والإمارات ريم للاستثمار 3.1%.

وشهد سوق دبي تنفيذ 4 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة جي إف إتش بقيمة إجمالية 37.3 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 16.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.260 درهم للسهم الواحد. واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 26.95 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 387.96 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 361 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.32%، عند مستوى 9820.78 نقطة، رابحاً نحو 16.5 مليار درهم.

وتصدر «أدنوك للحفر» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 413.8 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 236.4 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد»، بسيولة 190.25 مليون درهم. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الخليج اﻻستثمارية 9.4%، وأدنوك للحفر 9.2%، والشارقة للأسمنت 9%، وسبيس42 6.7%، وفي المقابل، تراجعت أسهم الفجيرة لصناعات البناء 4.8%، وحياة للتأمين 3.85%، وإنفستكورب كابيتال 3.36%، ودار التأمين 2.26%.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأس مالها السوقي بنحو 18.8 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.793 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.811 تريليونات درهم منها 2.860 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي، و951.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة 2.85 مليار درهم، منها 2.18 مليار درهم في سوق أبوظبي، و671.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 886.3 مليون سهم، عبر 62.4 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تباينا في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.91%، والكويتي 0.17%، فيما ارتفعت بورصات قطر 0.30%، ومسقط 0.44%، والبحرين 0.11%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.65%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.91% ليغلق عند 11091 نقطة، بتداولات بلغت 6.1 مليارات ريال.

وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، ومعادن، والسعودي الألماني، ونفوذ، واللجين، تراوحت بين 2 و8%، عقب إعلان النتائج المالية.

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 27.64 ريالاً، وصعد سهم رسن بنسبة 5% عند 147.50 ريالاً، وقفز سهما أمانة للتأمين والصقر للتأمين، بنسبة 10% عند 6.83 ريالات و11.45 ريالاً على التوالي، وارتفع سهم الأبحاث والإعلام بنسبة 5% عند 83 ريالاً.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 35.166 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.681.888 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنحو 0.65% ليغلق عند مستوى 51973 نقطة، فيما تراجع مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان) بـ0.65% ليغلق عند مستوى 63611 نقطة، بينما انخفض مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي) بـ0.64% ليغلق عند مستوى 24118 نقطة. وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70 متساوي الأوزان) بـ0.59% ليغلق عند مستوى 14387 نقطة، بينما صعد مؤشر (إيجي إكس 100 متساوي الأوزان) بـ0.15% ليغلق عند مستوى 19973 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.86%، إلى 3850 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 13.3 مليون دينار. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و42 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.