«بتكوين» عند أعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفعت العملات المشفرة، أمس، لتسجل «بتكوين» أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، مع متابعة الأسواق للتطورات المتعلقة بمضيق هرمز.

وخلال التعاملات، ارتفعت البتكوين 0.34%، إلى 79.02 ألف دولار، مقلصة مكاسبها قليلاً بعدما سجلت 80.393 ألف دولار، وهو المستوى الأعلى منذ يناير الماضي وصعد سعر الإيثريوم 0.31%، عند 2340.12 دولاراً، كما ارتفعت الريبل 1.45%، إلى 1.4132 دولار.

ويرجع الارتفاع الجماعي إلى حالة التفاؤل التي تسود قطاع التكنولوجيا بصفة عامة، حيث تقترب الأسهم الآسيوية من مستويات قياسية بدعم من أرباح شركات التقنية.

وأسهمت التدفقات النقدية الجديدة في منصات التداول، مثل إيداع مليون دولار في منصة «هايبرليكويد» للاستثمار في مشتقات النفط، في زيادة السيولة والنشاط المضاربي داخل أسواق الأصول الرقمية المرتبطة بالتحوط من المخاطر الإقليمية.

وتأتي التحركات في سوق العملات المشفرة ضمن سياق أوسع من التحولات الاقتصادية العالمية، حيث أصبحت الأصول الرقمية أكثر ارتباطًا بالعوامل الجيوسياسية والمالية الكبرى. وفي ظل التوترات المتزايدة في مناطق استراتيجية، مثل مضيق هرمز، يتجه بعض المستثمرين إلى العملات المشفرة، باعتبارها أداة تحوط بديلة، خاصة مع تزايد الشكوك بشأن استقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية. كما أن السياسات النقدية العالمية، لا سيما توجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، تلعب دوراً محورياً في توجيه التدفقات نحو الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات الرقمية. وفي الوقت نفسه، يواصل القطاع جذب اهتمام المؤسسات المالية الكبرى، التي باتت تنظر إليه كفئة أصول ناشئة تحمل فرص نمو كبيرة رغم التقلبات.

ويعزز هذا الاتجاه التطور المستمر في البنية التحتية للتداول، وظهور منصات متقدمة، توفر أدوات مالية معقدة، مثل المشتقات والعقود الآجلة، ما يزيد من عمق السوق وسيولته. ومع تداخل هذه العوامل، يبقى أداء العملات المشفرة مرهوناً بتوازن دقيق بين شهية المخاطرة العالمية والتطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة.



