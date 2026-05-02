14 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية في 5 جلسات

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 14 مليار درهم خلال 5 جلسات، منها 7.65 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و6.47 مليارات درهم في سوق دبي، بعد التداول على 4 مليارات سهم، عبر تنفيذ 257.4 ألف صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة جاوزت 1.45 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ364.2 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً 218.33 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5766.85 نقطة، متراجعاً بـ1.49% في 5 جلسات.

وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم الوطنية الدولية القابضة 31.33%، ودبي للمرطبات 22.5%، والصناعات الوطنية القابضة 14.94%، وجي إف إتش المالية 11.8%، وبنك المشرق 10.65%، وبنك السلام - البحرين 4.95%.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.02% عند مستوى 9789.49 نقطة خلال 5 جلسات.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 839.8 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 805.8 ملايين درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 592.4 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم جي إف إتش المالية 16.9%، وأدنوك للحفر 14.4%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 13.84%، وفيرتيغلوب 12.9%، وبنك الاستثمار 11.8%.

وعلى مستوى الأداء اليومي، صعدت أسهم الإمارات في أولى جلسات شهر مايو، مع ارتفاع مؤشر سوق دبي 0.014% عند 5766.85 نقطة، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.11% إلى 9789.49 نقطة، وسط سيولة بـ4.58 مليارات درهم.