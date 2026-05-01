ارتفاع الأسهم الأمريكية.. ومستويات قياسية لـ«إس آند بي» و«ناسداك»

ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، مع متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط عقب تقرير أفاد بأن طهران أرسلت أحدث مقترحاتها للتفاوض مع الولايات المتحدة إلى الوسطاء الباكستانيين.

وخلال التعاملات زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.43% أو ما يعادل 214 نقطة إلى 49866 نقطة، وارتفع «ستاندررد آند بورز 500» 0.55% إلى 7249 نقطة، بعدما لامس مستوى قياسياً عند 7251 نقطة، وصعد «ناسداك» المركب 0.7% إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 25078 نقطة.

وارتفع سهم «أبل» خلال تعاملات الجمعة، مدفوعاً بزخم الطلب على جوالها الرائد «آيفون 17» وحاسوب «ماك بوك نيو»، مما عزز من توقعات المبيعات المستقبلية للشركة.

وزاد سهم صانعة «آيفون» 5.12% إلى 285.25 دولاراً ليسجل مكاسب 4.46% منذ بداية العام.

جاء ذلك بعدما كشف التقرير المالي للشركة عن مبيعات قوية لأحدث طرازات الجوالات والحواسيب الشخصية المحمولة، بالإضافة إلى الإعلان عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليار دولار، مما عزز ثقة المستثمرين في آفاق أعمال «أبل» خلال مرحلة انتقال القيادة.

كما توقعت «أبل» نمو المبيعات بين 14% و17% في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، وهو ما يتجاوز تقديرات وول ستريت البالغة 9.5% لتصل إلى 102.93 مليار دولار.

وحافظ نشاط التصنيع الأمريكي على استقراره في أبريل، إلا أن تسليمات الموردين تراجعت مع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وغيرها من المدخلات إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات.

وأظهر مسح شهري يجريه معهد إدارة التوريد «آي إس إم» وصدرت نتائجه أمس استقرار مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع قرب أعلى مستوى له في 4 سنوات، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه إلى 53 نقطة، ليظل ضمن نطاق النمو للشهر الرابع على التوالي