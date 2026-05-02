موسم النتائج يتلاعب بمؤشرات الأسهم العربية

ارتفعت مؤشرات 4 أسواق عربية خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل، وسط تباين في الأداء مع تداولات اتسمت بالانتقائية وتغير شهية المخاطرة بين المستثمرين.

وشهد الأسبوع الماضي زخماً لافتاً على صعيد الإفصاحات المالية، حيث راقب المستثمرون عن كثب الموجات الأخيرة من نتائج أعمال الشركات للربع الأول من العام، التي شكّلت معياراً أساسياً لإعادة تقييم التوقعات بشأن النمو والأرباح في عدد من القطاعات الحيوية.

وتابعت الأسواق أيضاً باهتمام بالغ قرارات البنوك المركزية المحلية والعالمية، في أسبوع اتسم بكثافة التطورات الاقتصادية والنقدية، ما أضفى مزيداً من الحساسية على تحركات السيولة وتوجهات الاستثمار في أسواق المنطقة.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5766.85 نقطة متراجعاً بـ1.49% في 5 جلسات.

وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم الوطنية الدولية القابضة 31.33%، ودبي للمرطبات 22.5%، والصناعات الوطنية القابضة 14.94%، وجي إف إتش المالية 11.8%، وبنك المشرق 10.65%، وبنك السلام - البحرين 4.95%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم بي إتش إم كابيتال 10.5%، ودبي الوطنية للتأمين 7.57%، ووطنية إنترناشيونال 5.14%، وأجيليتي للمخازن 7.7%، وإعمار العقارية 4.8%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.02% عند مستوى 9789.49 نقطة خلال 5 جلسات. وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 839.8 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 805.8 ملايين درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 592.4 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم جي إف إتش المالية 16.9%، وأدنوك للحفر 14.4%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 13.84%، وفيرتيغلوب 12.9%، وبنك الاستثمار 11.8%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم الخليج الاستثمارية 8.2%، وأبوظبي الإسلامي 7.54%، ودانة غاز 7.4% وأسمنت الفجيرة 6.7%، وفينكس كروب 5.6%.

السعودية

وسجلت الأسهم السعودية أداء إيجابياً نسبياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل المؤشر الرئيسي مكاسب 78.07 نقطة، أو بنسبة 0.70%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11187.66 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالسوق السعودية بنهاية الأسبوع 9.94 تريليونات ريال، فيما بلغت قيم التداولات 27.90 مليار ريال، وأحجام التداولات 1.74 مليار سهم عبر 2378,022 صفقة.

وتصدر سهم بترو رابغ قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 28.96%، تلاه سهم أسمنت أم القرى الذي قفز بنسبة 18.33%، ثم سهم كيان السعودية مرتفعاً بنسبة 16.99%، وسهم لوبريف بمكاسب 15.48%، ثم جاز 13.25%.

بينما تصدر سهم الماجد للعود قائمة الخسائر الأسبوعية بتراجع نسبته 9.69%، تلاه سهم لجام للرياضة الذي انخفض بنسبة 9.43%، ثم سهم بان بتراجع 7.14%، والسعودي الألماني الصحية 6.29%، وأبو معطي بتراجع 6.05%.

الكويت

وفي الأسبوع الأخير من شهر أبريل، سجلت المؤشرات الكويتية أداء متبايناً، ليتصدر الارتفاعات المؤشر الرئيسي بنمو نسبته 2.18% منهياً التعاملات عند النقطة 8570.6، كما ارتفع المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 2.18% إلى مستوى 1371.45 نقطة.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.66% تقريباً إلى 9381.81 نقطة، كما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.2% إلى مستوى 8860.36 نقطة.

جاء ذلك التباين في ظل تأرجح أداء القطاعات بين نمو 7 قطاعات رئيسية بقيادة الرعاية الصحية، وتراجع 6 قطاعات يتصدرها القطاع التكنولوجي.

وانخفضت القيمة السوقية للأسهم بنحو 0.21%، مسجلة بنهاية تعاملات الأسبوع 53.06 مليار دينار. وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 571.80 مليون دينار (بمكاسب 9.74% مقارنة بالأسبوع الماضي)، كما صعدت أحجام التداولات بنسبة 17% تقريباً إلى 2.70 مليار سهم، وارتفع عدد الصفقات 14.91% إلى 161.15 ألف صفقة.

وعلى صعيد أداء الأسهم، جاء سهم الوطنية الدولية القابضة على رأس قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو أسبوعي 44% تقريباً، تلاه سهم الأنظمة 37%، ثم أصول 35%، فيما تصدر سهم يوباك قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض نسبته 40%، تلاها المعدات بتراجع 13%، ثم سفن 12%.

وعن أداء شهر أبريل، ارتفع مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق العام بأكثر من 5%، كما صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 11.55%، والرئيسي 50 بنحو 17.17%.

قطر

وسجلت بورصة قطر خسائر أسبوعية، تحت ضغط من تراجع شبه جماعي للقطاعات المتداولة، ليسجل المؤشر العام انخفاضاً بنسبة 1.64%، منهياً التعاملات عند مستوى 10487.91 نقطة.

ورغم خسائر الأسبوع الأخير إلا أن المؤشر تمكن من تسجيل مكاسب شهرية في أبريل، ليصعد بنسبة 2.94% مقارنة بأداء شهر مارس.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المتداولة بالسوق القطرية في الأسبوع الأخير من شهر أبريل 624.46 مليار ريال قطري، كما بلغ إجمالي قيم التداولات الأسبوعية 2.44 مليار ريال قطري، وأحجام التداولات 1.08 مليار سهم عبر 143,839 صفقة.

وتصدر سهم شركة ميزة كيو إس تي قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض نسبته 7.4%، تلاها سهم شركة بلدنا الذي انخفض بنسبة 6.4%، ثم سهم دلالة للوساطة والاستثمار القابضة بتراجع 5.6%.

بينما تصدر سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 9% تقريباً، تلاها سهم Ooredoo بمكاسب 3.8%، ثم السلام العالمية الذي ارتفع بنسبة 3.5%.

البحرين

وسجلت السوق البحرينية مكاسب أسبوعية، ليرتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 2.02% إلى مستوى 1972.05 نقطة، كما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 2.88% إلى مستوى 967.12 نقطة.

وسجل إجمالي قيم التداولات الأسبوعية 5.13 ملايين دينار بحريني، فيما بلغت كمية التداولات الأسبوعية 19.993 مليون سهم.

وتصدر سهم GFH قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 13%، تلاه سهم ESTERAD، الذي ارتفع بنسبة 7.69%، ثم سهم BNH بمكاسب 7.65%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم SEEF قائمة التراجعات الأسبوعية بخسارة 7.6%، ثم سهم SOLID الذي تراجع بنسبة 4.4%، وسهم ALBH بانخفاض نسبته 2.65%.

مسقط

وسجل مؤشر بورصة مسقط 30 مكاسب أسبوعية بأكثر من 210 نقطة أو بنسبة 2.58%، لينهي التعاملات عند مستوى 8369.48 نقطة، مقابل 8159.33 نقطة الأسبوع الماضي.

وجاءت المكاسب بدعم من ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية، بقيادة مؤشر الخدمات الذي ارتفع بنسبة 2.64%.

وسجل إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة بنهاية الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 39.93%، كما ارتفع إجمالي قيم التداولات الأسبوع بنسبة 25.68%، ونما عدد الصفقات بنسبة 8.65%.

وتصدر سهم المركز المالي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بمكاسب 37.78% هذا الأسبوع، تلاه سهم مسقط للتأمين بنسبة 32.26%، ثم سهم ظفار للتأمين الذي ارتفع بنسبة 20.45%، ثم سهم الأسماك العمانية بنسبة 16%.

بينما على الجانب الآخر تصدر سهم صناعة مواد البناء قائمة التراجعات بانخفاض 5%، تلاه سهم الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار بخسارة 3.75%، ثم التأمين العربية فالكون 3.57%.

بورصة مصر

وفي مصر، سجلت المؤشرات تبايناً خلال الأسبوع الماضي، ليغلق المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 عند 51760.97 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنحو 1.17%.

بينما سجل مؤشر 70EGX EWI صعوداً بنحو 1.52% ليصل إلى 14,028.98 نقطة عند الختام، فيما سجل مؤشر EWI 100EGX ارتفاعاً بنحو 1.24% مغلقاً الفترة عند 19591.72 نقطة. وبلغ إجمالي القيمة السوقية 3,668.3 مليارات جنيه في نهاية الأسبوع، ما يمثل ارتفاعاً بنحو 1.33%.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 458.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 12,276 مليون ورقة منفذة على 1054 عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 610.8 مليارات جنيه، وكمية تداول بلغت 14,182 مليون ورقة منفذة على 1143 عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 10.74% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات/أذون نحو 89.26% خلال الأسبوع.