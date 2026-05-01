«سوق دبي» الأفضل أداءً خليجياً في أبريل بمكاسب 48.2 مليار درهم

تصدر مؤشر سوق دبي مكاسب الأسواق الخليجية خلال شهر أبريل، وأضاف السوق مكاسب شهرية ناهزت 48.2 مليار درهم، مرتفعاً 6.1% في 22 جلسة، فيما صعدت مؤشرات الكويت 4.57%، وقطر 3.89%، والبحرين 3.51%، ومسقط 2.9%، وسوق أبوظبي 2.42%، والسعودية 0.18%.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 896.67 مليار درهم بنهاية جلسات شهر مارس، إلى 944.8 مليار درهم بنهاية آخر جلسات شهر أبريل.

وخلال شهر أبريل، تصدر سهم «الخليج للملاحة» ارتفاعات أسهم سوق دبي، ليقفز 60.35%، وارتفعت أسهم جي إف إتش المالية 28.2%، واكتتاب القابضة 23.2%، والعربية للطيران 21.6%، وبي إتش إم كابيتال 21.6%، ودبي للمرطبات 19.9%، وطلبات 17.3%، وباركن 11.6%، وزاد أجيليتي للمخازن 10.7%، وتكافل الإمارات 10.34%، وشعاع كابيتال 10.3%، وسالك 10%، والفردوس القابضة 10%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال شهر أبريل، بنحو 9.6 مليارات درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 1.7 مليار درهم، ثم «إعمار للتطوير» بـ 1.37 مليار درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 2.42%، إلى مستوى 9778.76 نقطة، رابحاً ما يفوق 64.7 مليار درهم في أبريل.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 3.6 مليارات درهم في شهر أبريل، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، بسيولة 2.57 مليار درهم، ثم «أبوظبي التجاري»، جاذباً 2.1 مليار درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم عنان للاستثمار 60.4%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 53%، وأوراسكوم 38.1%، وجي إف إتش المالية 30.4%، وعمان والإمارات للاستثمار 25.6%، وزاد إن إم دي سي إنيرجي 24.8%، وإي إس جي 24.5%، وإنفيكتوس للاستثمار 20.75%، وفيرتيغلوب 19.5%، وأسمنت الخليج 18.8%.

مكاسب

ونجحت أسواق الأسهم المحلية في تحقيق مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 113 مليار درهم خلال شهر أبريل، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم البنوك والطاقة والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.664 تريليونات درهم في نهاية جلسات شهر مارس، وصولاً إلى 3.778 تريليونات درهم بآخر جلسات شهر أبريل، موزعة بواقع 2.831 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و944.83 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

أداء يومي

على مستوى الأداء اليومي، تراجع مؤشر سوق دبي 1.6%، إلى 5766 نقطة، فيما انخفض سوق أبوظبي 1.23%، إلى 9778.76 نقطة.

وشهدت أغلب مؤشرات الأسواق العربية تراجعاً بالأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.45%، والكويتي 0.55%، وقطر 1.17%، فيمار ارتفعت بورصتا مسقط 1.23%، والبحرين 0.23%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر بـ1.19%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.45%، ليغلق عند 11188 نقطة، بتداولات بلغت 7 مليارات ريال.

وتصدر سهم الماجد للعود قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 10%. وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، وأسترا الصناعية، وبوبا العربية، والمطاحن الرابعة، والمطاحن الأولى، ونايس ون، بنسب تراوحت بين 1 و4%.

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1%، عند 27.76 ريالاً، وصعد سهم البحري بنسبة 3%، عند 36.96 ريالاً، وقفز سهم زجاج بنسبة 5%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 3.940 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 3.668.338 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ1.19%، ليغلق عند مستوى 51760 نقطة، فيما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.91%، ليغلق عند مستوى 63298 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بـ1.22%، ليغلق عند مستوى 24013 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ0.04%، ليغلق عند مستوى 14028 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.18%، ليغلق عند مستوى 19591 نقطة.