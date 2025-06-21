طلبة «برمنغهام» يفوزون في تحدي أدنوك-بلومبرغ للتداول

فاز طلبة جامعة «برمنغهام» بنسخة عام 2025 من تحدي أدنوك-بلومبرغ للتداول، والذي يمثل مسابقة فريدة تركز على السلع الأساسية تم تصميمها لمساعدة الطلبة في دولة الإمارات على عرض مهاراتهم في مجال تحليل البيانات والتداول.

وقد تم اختيار كل من «سيتي رانيا غينوملا» و«ماليشكا كور بهاسين» من فريق «فورتشن تريدرز» كفائزتين تقديراً لاستراتيجيتهما الاستثمارية التي اعتمدت على نهج الاحتفاظ المدروس بالأصول مع المراقبة المدروسة لحركة السوق.

ويشكّل التحدي جزءاً من مبادرة أدنوك-بلومبرغ التعليمية، وهي تمثل جهداً تعاونياً طويل الأمد بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة بلومبرغ، وعلى مدى السنوات الماضية، أصبح التحدي منصة رئيسة للطلبة من الجامعات المتنافسة لاكتساب الخبرة العملية باستخدام محطات بلومبرغ تيرمنال، وبتوجيه عدد من أبرز محللي بلومبرغ عبر مختلف القطاعات.

وقال سيف الفلاحي، رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في أدنوك: «نهنئ الفائزين في تحدي أدنوك-بلومبرغ للتداول هذا العام على أدائهم الاستثنائي في المسابقة التي نفخر بدعمها منذ إطلاقها.

يوفر التحدي منصة قيمة للجيل المقبل من المتخصصين في مجال التداول في دولة الإمارات لبناء المهارات والخبرات العملية اللازمة لقيادة عالم التداول وتجارة الطاقة العالمية الذي يشهد تطورات متسارعة، فضلاً عن دفع النجاح الاقتصادي المستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وقد شارك أكثر من 450 طالباً من تسع جامعات في نسخة عام 2025 من التحدي. وتضمنت قائمة المرشحين النهائيين خمسة فرق، قدم كل منها منهجه الخاص في التداول.

من جانبه، قال ديفيد ماسياس، رئيس قسم متخصصين السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا في بلومبرغ إل بي: «أكثر ما يثير إعجابي هو مدى تعاون هؤلاء الطلبة والتزامهم. فقد أبدوا شغفاً كبيراً بالتعلم، واكتسبوا فهماً عميقاً لكيفية التعامل مع البيانات».