أسواق الإمارات تنتعش مجدداً بقيادة أسهم الطاقة والصناعة

قادت أسهم الطاقة والصناعة صعود مؤشرات أسواق المال المحلية، ليعاود مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه فوق 5850 نقطة مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.06% أو ما يعادل 3.47 نقاط، مسجلاً 5861.3 نقطة.

وتصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات 33 سهماً في سوق دبي مرتفعاً 12.7% عند 24.8 درهماً، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ307.5 ملايين درهم مغلقاً عند 12.34 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ68.2 مليون درهم.

وصعدت أسهم الوطنية الدولية القابضة 9.14%، وأملاك للتمويل 4.4% عند 1.90 درهم، واكتتاب القابضة 3.56%، فيما انخفضت أسهم مصرف السلام السودان 2.5%، وإعمار العقارية 1.44%، ووطنية إنترناشيونال 1.27%، ودبي الإسلامي 1.24%.

كما ارتفعت أسهم دريك آند سكل إنترناشيونال بنسبة 0.8% عند 0.243 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم طلبات هولدينغ حيث ارتفع بنسبة 1.1% عند 0.90 درهم، وبتداولات قاربت 53 مليون سهم.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة بقيمة 11.87 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 16.6 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 0.715 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 86 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 436 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 350 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.67% عند 9901.24 نقطة، رابحاً 34 مليار درهم، بدعم أسهم الطاقة.

وتصدر «أدنوك للحفر» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 350.35 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 339.7 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 179.5 مليون درهم. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أمريكانا للمطاعم 12.4%، وفيرتيغلوب 10.3%، وبنك الاستثمار 8.1%، وأدنوك للحفر 8.07%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم دار التأمين 4.8%، ومجموعة أرام 4.7%، وهيلي القابضة 4.68%، وأسمنت الخليج 4.63%.

سيولة

وتخطت سيولة الأسهم المحلية 3 مليارات درهم، موزعة بواقع 2.24 مليار درهم في سوق أبوظبي، و828.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.05 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 60.4 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.52%، والكويتي 0.29%، ومسقط 0.49%، والبحرين 0.48%، فيما انخفض مؤشر بورصة قطر 0.10%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.29%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.52% ليغلق عند 11238 نقطة، بتداولات بلغت 5.8 مليارات ريال.

وارتفع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1% عند 27.58 ريالاً.

وقفز سهم إس تي سي بأكثر من 2% عند 43.84 ريالاً، وصعد سهم أمريكانا بنسبة 10% عند 2.05 ريال، وأغلق سهم أسمنت أم القرى عند 13.98 ريالاً مرتفعاً 7%.

في المقابل، هبط سهم الدواء بنسبة 4% عند 46.80 ريالاً، وتراجع سهم أماك بنسبة 5%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 14.977 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.672.278 تريليونات جنيه.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بـ0.29% ليغلق عند مستوى 52383 نقطة، فيما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.19% ليغلق عند مستوى 63880 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بـ0.31% ليغلق عند مستوى 24309 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ0.36% ليغلق عند مستوى 14023 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.52% ليغلق عند مستوى 19626 نقطة.

الأردن

وصعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.66% إلى 3932 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 17.7 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.34 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.57 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.72 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 52 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و29 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.