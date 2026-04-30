«بتكوين» تتجه لتسجيل مكاسب شهرية

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، ليصبح تداول البتكوين فوق مستوى 77 ألف دولار، مع ترقب التطورات المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

وصعدت البتكوين بنسبة 0.99 % لتصل إلى 77.029 ألف دولار، متجهة نحو تسجيل مكاسب شهرية في أبريل. وارتفعت الإيثريوم – ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة – بنسبة 0.48 % لتصل إلى 2311.28 دولاراً، وزاد سعر الريبل 0.53 % عند 1.3901 دولار.

وتترقب أسواق العملات المشفرة تحركات قوية، خلال الساعات المقبلة، في ظل تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت حالة الحذر بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الخلاف حول إعادة فتح مضيق هرمز، وزاد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية. وينعكس هذا المشهد مباشرة على الأصول عالية المخاطر، وعلى رأسها العملات الرقمية، التي تواجه ضغوطاً إضافية مع تراجع شهية المستثمرين.

وخسر سوق العملات المشفرة جزءاً من توازنه بعدما اقتربت شركة «استراتيجي» من امتلاك 820 ألف بتكوين، أي ما يعادل نحو 4 % من المعروض النهائي للعملة، في تراكم غير مسبوق يضع السوق أمام صدمة عرض محتملة.

وأعلنت شركة «استراتيجي» عن صفقة شراء كبيرة لعملة بيتكوين، إذ استحوذت على 3273 بتكوين إضافية مقابل 255 مليون دولار.

وبذلك يصل إجمالي حيازات «استراتيجي» من بتكوين إلى 818334 بتكوين، وبلغ متوسط سعر الشراء 77906 دولارات للبتكوين الواحد، وفقاً لبيان رسمي صادر عن الشركة. وتمتلك شركة «استراتيجي» حالياً ما قيمته نحو 63.8 مليار دولار من عملة بتكوين وفقاً لأسعار السوق الحالية، ويبلغ متوسط سعر شراء الشركة لجميع استثماراتها في بتكوين نحو 38000 دولار للبتكوين الواحد.

وينتج معدنو بيتكوين حالياً نحو 900 بتكوين يومياً، أو 6300 بتكوين أسبوعياً، وأظهرت بيانات منصة «بايت بو» أن تلك المشتريات قد تسبب خللاً في قواعد العرض والطلب في الأسواق. وتضع عملية الشراء الأخيرة شركة «استراتيجي» متقدمة بنحو 5100 بتكوين على صندوق «آي شيرز بتكوين تراست» التابع لأكبر مدير أصول في العالم «بلاك روك»، والذي كان يمتلك 812276 بتكوين اعتباراً من 27 أبريل.