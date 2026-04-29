تباين أداء البورصات العربية.. والمؤشرات تتحرك عرضياً

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و740.12.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 758 مليون سهم، عبر تنفيذ 46.24 ألف صفقة، فيما شهدت البورصات العربية تبايناً في الأداء، وسط تحرك عرضي في المؤشرات.

وسجلت رسملة الأسهم نحو 3.788 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.828 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و959.8 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وقفز سهم «الوطنية الدولية القابضة» بالحد الأقصى للجلسة الثانية على التوالي عند 1.97 درهم، ليتصدر ارتفاعات 20 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 175.7 مليون درهم، مرتفعاً 0.16%، ليغلق عند 12.52 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ 112.6 مليون درهم مغلقاً عند 29.74 درهماً.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5857.83 نقطة، منخفضاً بـ 0.22%، وارتفعت أسهم دبي للمرطبات 8.5%، وطلبات 4.8%، وسلامة 2.6%، وباركن 0.97%، في حين انخفضت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 4.84%، واكتتاب القابضة 3.4%، ودبي الوطنية للتأمين 3.3%، وتعليم القابضة 3.26%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة 59.3 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 21.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.76 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 3.9 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 222.15 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 218.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.08% عند 9835.52 نقطة.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 140.5 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 96.45 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 81.9 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بنك الاستثمار 12.12%، وأوراسكوم 9.4%، وأسمنت الخليج 8%، وأدنوك للإمداد 3.6%، في المقابل، تراجعت أسهم ألفا ظبي القابضة 4.9%، وأم القيوين للاستثمارات 4.88%، والخليج الاستثمارية 4.8%، ودار التأمين 4.57%.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.10%، ومسقط 1.09%، والبحرين 0.32%، فيما تراجعت بورصتا قطر 0.18%، والكويت 0.50%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.93%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.10%، ليغلق عند 11180 نقطة، بتداولات بلغت 5.3 مليارات ريال.

وتصدر سهم أسمنت أم القرى قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 27.46 ريالاً، وصعد سهم يو سي آي سي بأكثر من 5%، وارتفعت أسهم أسمنت اليمامة 3%، وحلواني إخوان 2%، وزهرة الواحة 2%.

في المقابل، تصدر سهم لجام للرياضة قائمة الشركات المنخفضة بنسبة 10%، وتراجع سهم أكوا بنسبة 1%، عند 167.50 ريالاً، وهبط سهم الصناعات الكهربائية بنسبة 4%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 7.423 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 3.657.301 تريليونات جنيه.

وخسر المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.93%، ليغلق عند مستوى 52230 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ 0.81%، ليغلق عند مستوى 63758 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.92%، ليغلق عند مستوى 24231 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.22%، ليغلق عند مستوى 13973 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.04%، ليغلق عند مستوى 19524 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم، مرتفعاً بنسبة 1.16%، إلى 3906 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول 19.7 مليون دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 49 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و18 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.