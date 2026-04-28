سوق دبي يرتفع للجلسة الثانية بمكاسب 3.6 مليارات درهم

عزز مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.28%، أو ما يعادل 16.4 نقطة، مسجلاً 5870.62 نقطة، رابحاً ما يناهز 3.6 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 959.7 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 963.2 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الوطنية الدولية القابضة» بالحد الأقصى عند 1.72 درهم، ليتصدر ارتفاعات 35 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ286.4 مليون درهم، مرتفعاً 0.81%، ليغلق عند 12.5 درهماً، تلاه «الخليج للملاحة» بـ69.95 مليون درهم مغلقاً عند 2.7 درهم.

وصعدت أسهم جي إف إتش المالية 11.3%، واكتتاب القابضة 4.25%، وتيكوم 3.99%، والمشرق 3.04%، ودبي الإسلامي 0.70%، والإمارات دبي الوطني 0.53%، فيما انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 4.76%، ودبي التجاري 3.5%، وديوا 1.83%، وسوق دبي المالي 1.34%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة إجمالية 56.1 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 21.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.61 درهم للسهم واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 63.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 358.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 294.94 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.40%، عند مستوى 9827.66 نقطة، رابحاً نحو 19.2 مليار درهم.

وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 148 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 108.8 ملايين درهم، ثم «أبوظبي الأول»، بسيولة 92.4 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جي إف إتش المالية 10.25%، وإي سفن - أذونات 8.94% وألفا ظبي القابضة 8.73%، وحياة للتأمين 5.98%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم الخليج اﻻستثمارية 4.97%، وأسمنت الفجيرة 4.95% وعُمان والإمارات للاستثمار 4.84% وبنك الاستثمار 2.94%.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأس مالها السوقي بنحو 22.8 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.769 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.791 تريليونات درهم منها 2.828 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي، و963.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة 1.86 مليار درهم، منها 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي، و770.44 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 591 مليون سهم، عبر 44 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.42%، ومسقط 0.24% والبحرين 0.75% فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.17% وقطر 0.25%، وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر بورصة مصر0.57%.

السعودية

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» 0.42% ليغلق عند 11169 نقطة، بتداولات بلغت 6.1 مليارات ريال.

وتصدّر سهما كيان السعودية وبترو رابغ قائمة الشركات المرتفعة 10%، وصعد سهم ينساب7%، وارتفع سهم أرامكو السعودية 1% عند 27.26 ريالاً.

في المقابل، تصدر سهم أبو معطي قائمة الشركات المنخفضة بأكثر من 4%، وهبط سهم مجموعة تداول 4%، وسدافكو 2%.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي فيما ربح رأس المال السوقي 37.602 مليار جنيه ليغلق عند 3.664.724 تريليونات جنيه. وارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مصر (إيجي إكس 30) بـ0.57% ليغلق عند 52719 نقطة، فيما زاد مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان) بـ0.44% ليغلق عند مستوى 64275 نقطة، بينما قفز مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي) بـ0.57% ليغلق عند 24435 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70 متساوي الأوزان) 0.43% ليغلق عند 13942 نقطة، بينما ربح مؤشر (إيجي إكس 100 متساوي الأوزان) 0.43% ليغلق عند 19516 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة قوية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.24%، إلى 3861 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 21.5 مليون دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.