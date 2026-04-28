محادثات أمريكا وإيران تلقي بظلالها على البورصات الأوروبية

تحركت المؤشرات الأوروبية بشكل عرضي خلال تداولات أمس، حيث أثّر تعثر محادثات السلام الأمريكية الإيرانية سلباً في ثقة المستثمرين، في ظل ترقب قرارات مهمة من البنوك المركزية لأكبر اقتصادات العالم.

وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.19%، وزاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.62%، فيما تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.15%، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.29%.

ومع صعود أسعار النفط، الذي يزيد ​من التوقعات بارتفاع التضخم، ستولي ​الأسواق اهتماماً كبيراً لاجتماعات ⁠السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، هذا الأسبوع، بحثاً عن أي مؤشرات ​على أن ⁠البنوك ⁠المركزية قد تتحرك لرفع أسعار الفائدة.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفعت أسهم شركة نورديكس 8.3%، بعد أن أعلنت الشركة الألمانية المصنعة لتوربينات الرياح البرية، عن أرباح أساسية، ومبيعات فاقت التوقعات. وصعدت أسهم شركة فلوريا الفرنسية الموردة لقطع غيار السيارات ​3.5%، بعد أن أعلنت الشركة عن بيع قسمها المعني بتجهيزات السيارات الداخلية إلى أبولو فاندس مقابل 1.82 مليار يورو (2.13 مليار دولار).

اليابان

وارتفعت الأسهم اليابانية، وأغلق المؤشر نيكاي الياباني متجاوزاً 60 ألف ​نقطة لأول مرة، إذ طغى التفاؤل بشأن النتائج المالية ​لأعمال الشركات على المخاوف بشأن الأزمة في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.38%، ليختتم الجلسة عند مستوى غير مسبوق، بلغ 60537.36 نقطة. وزاد أيضاً المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5%، إلى 3735.28 نقطة.

وقفز سهما شركتي كاينس المتخصصة في توفير أنظمة التصنيع الآلية بالمصانع، وفانوك لتصنيع روبوتات المصانع، لأقصى حد مسموح في التداول اليومي، بنحو 16%، وقادا بذلك المكاسب على المؤشر ‌نيكاي، بعد أن أعلنت الشركتان بعد انتهاء التداول الجمعة، تسجيل أرباح أفضل من التوقعات.

وقالت ماكي ساودا محللة الأسهم في نومورا للأوراق المالية بما أن 60 ألف ​نقطة تمثل ⁠علامة فارقة نفسية، ⁠فمن المرجح أن عدداً من المستثمرين يراقبون هذا المستوى، لذا، قد تظهر عمليات جني أرباح حول هذا النطاق».

وزاد 94 سهماً على المؤشر نيكاي، وهبط 130. وارتفع سهم إس. إم. سي 7.1%، لتصبح من أكبر الرابحين، بعد أن ذكرت رويترز ​أن صندوق باليزر كابيتال ضخ استثماراً «كبيراً» في الشركة.

لكن سهم شركة روم سجل هبوطاً حاداً بلغ 9.19%، بعد أن قالت شركة دينسو كورب المصنعة لقطع غيار السيارات، إنها تفكر في ​سحب عرض الاستحواذ على الشركة.

الصين

وارتفعت غالبية المؤشرات الصينية، حيث طغت البيانات الإيجابية لنمو الأرباح الصناعية، والحماس المتجدد تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي، على المخاوف المتزايدة من تعثر المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي حين استقر مؤشر «سي إس آي 300»، ليغلق عند 4770 نقطة، صعد «شنغهاي المركب» بنحو 0.15%، عند 4086 نقطة، وأضاف «شنتشن المركب» نحو 0.5%، عند 2756 نقطة.

وتصدرت أسهم التكنولوجيا المشهد، مدعومة بموجة تفاؤل حيال الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما انعكس إيجاباً على شركات أشباه الموصلات في المنطقة، حيث قفز مؤشر «ستار 50» بنسبة 3.8%، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

كما سجل مؤشر «سي إس آي» الفرعي لأشباه الموصلات صعوداً بنسبة 6%، وزاد نظيره لشركات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.3%، ما يعكس تحول شهية المخاطرة لدى المستثمرين نحو القطاعات الابتكارية.