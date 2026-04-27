47.7 مليار درهم توزيعات تاريخية لـ 39 شركة تعزز جاذبية سوق دبي المالي

شهد سوق دبي المالي حراكاً استثمارياً لافتاً، مع إعلان 39 شركة مدرجة عن توزيعات أرباح تاريخية، بلغت 47.7 مليار درهم عن السنة المالية 2025. ويعكس هذا النمو، البالغ 7 % مقارنة بعام 2024 (44.45 مليار درهم)، الملاءة المالية المرتفعة والتدفقات النقدية القوية التي تتمتع بها الشركات الوطنية.

ووفق رصد لـ «البيان»، فقد استقر متوسط العائد النقدي لـ 39 شركة التي قامت بالتوزيع عند مستوى 5.3 %، وهو ما يعتبر جاذباً، مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية.

حصدت شركة «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من قيمة التوزيعات، والبالغة 8.84 مليارات درهم، يليها «الإمارات دبي الوطني» بـ 6.311 مليارات درهم، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بـ 6.2 مليارات درهم، و«إعمار للتطوير» بـ 4 مليارات درهم، و«دو» بـ 2.9 مليار درهم.

وجاءت في المركز السادس «دبي الإسلامي» بـ 2.52 مليار درهم، و«المشرق» سابعاً بـ 2.05 مليار درهم، و«دبي التجاري» في المركز الثامن بقيمة 1.75 مليار درهم، وتاسعاً «طلبات» بـ 1.55 مليار درهم، واحتلت «العربية للطيران» المركز العاشر بـ 1.4 مليار درهم.

وجاء كل من «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» في مقدم الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية، بعائد بلغ 8.1 %، 6.5 % على التوالي، تلاهما «بنك دبي التجاري» بعائد 6.2 %، ثم «دو» بعائد 6.0 %.

ووفق الرصد، جاءت شركة «أملاك للتمويل» في صدارة قائمة الأعلى عائداً على السهم من التوزيعات النقدية، بعائد 27.4 %، يليه كل من «دبي للمرطبات» و«إعمار العقارية» بعائد 10.9 %، و8.1 % على التوالي، ومن ثم شركة «طلبات» بعائد 7.9 %.

فيما قامت شركتان بتوزيع أرباح استثنائية خاصة لمرة واحدة، وهما شركة سالك وشركة دبي للمرطبات، ما عزز من جاذبية السهمين.

وتمثل الأرباح الموزعة البالغة 47.71 مليار درهم، ما يعادل نحو 46 % من الأرباح الإجمالية المحققة لجميع الشركات خلال عام 2025.

تعكس توزيعات الأرباح السخيّة التي أقرتها الشركات المدرجة في سوق دبي المالي عن عام 2025، مرحلة نضج متقدمة في أداء السوق، مدفوعة بتحسن البيئة الاقتصادية الكلية في دولة الإمارات، واستمرار زخم النمو في القطاعات الحيوية. فقد أسهمت السياسات الحكومية الداعمة لتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، في تعزيز متانة الشركات، ورفع قدرتها على تحقيق أرباح مستقرة، وتدفقات نقدية قوية، وهو ما انعكس مباشرة على سخاء التوزيعات للمساهمين.

ويأتي هذا الأداء في سياق تعافٍ عالمي تدريجي، حيث تمكنت الشركات الإماراتية من الاستفادة من موقع الدولة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، إلى جانب جاذبيتها المتزايدة لرؤوس الأموال الأجنبية. كما لعبت الإصلاحات التشريعية وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية دوراً محورياً في رفع مستويات الشفافية والكفاءة، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، على حد سواء.

وتبرز قطاعات مثل البنوك والعقارات والمرافق العامة، كقوى رئيسة وراء هذا النمو، مستفيدة من ارتفاع الطلب المحلي، وزيادة عدد السكان، والنشاط السياحي، فضلاً عن استقرار أسعار الفائدة نسبياً خلال جزء كبير من العام. كما ساهمت الطروحات الأولية التي شهدها السوق في السنوات الأخيرة، في توسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتعميق السيولة، ما أتاح فرصاً أكبر لتحقيق عوائد مجزية.

وفي هذا الإطار، أصبحت توزيعات الأرباح عاملاً تنافسياً مهماً بين الشركات، ليس فقط لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، بل أيضاً كإشارة على متانة مراكزها المالية وقدرتها على الاستدامة. ومع استمرار التوقعات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي، مدعوماً بمشروعات استراتيجية كبرى، وتوسع في الأنشطة غير النفطية، يُرجح أن تظل سياسة التوزيعات السخية سمة بارزة في سوق دبي المالي خلال الفترة المقبلة، ما يدعم مكانته أحد أبرز الأسواق الإقليمية الجاذبة للاستثمار.

تفوق إقليمي

قال فيجاي فاليشا الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، إن عوائد توزيعات الأرباح تعكس تفوق السوق الإماراتي من حيث معدلات التوزيع، مشيراً إلى أن الأداء القوي لسوق دبي المالي، يرجع إلى السياسات الحكومية التي عززت تنويع مصادر الدخل، وقد أدى ذلك إلى ازدهار قطاعات مثل العقارات والسياحة وزيادة أعداد المقيمين، ما عزز أداء القطاع المصرفي، إضافة إلى الدعم القوي من شركات المرافق الحكومية.

وأضاف فيجاي فاليشا أن سوق دبي المالي حقق أداءً قوياً خلال عام 2025، إذ ساهمت الأرباح القوية للشركات المدرجة والميزانيات العمومية المتينة، في دفع هذه الشركات لتوزيع أرباح ناهزت 48 مليار درهم.

وذكر أن السوق يوفر فرصاً استثمارية مثيرة، للاستفادة من سوق سريع النمو، يتميز بقطاعات متنوعة، ومنصات استثمارية منظمة، خصوصاً سوق دبي المالي، حيث لا يزال السوق الإماراتي يزخر بفرص ذهبية.

توقعات إيجابية

من جانبه، توقع المحلل المالي حسام الحسيني، استمرار أرباح الشركات بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن التوزيعات أحد العوامل التي تجذب الاستثمارات إلى الشركات، لا سيما أن التوزيعات للأرباح، تأتي من قطاعات مختلفة.

ترتيب الشركات بحسب العائد النقدي الأكبر:

الشركة التوزيع النقدي للسهم (درهم) سعر الإغلاق (24 أبريل 2026) العائد (%)

أملاك للتمويل 0.49 1.79 % 27.4

دبي للمرطبات 2.20 20.24 % 10.9

إعمار العقارية 1.00 12.40 % 8.1

طلبات 0.07 0.838 % 7.9

الوطنية للتأمينات العامة* 0.45 5.79 % 7.8

اللاينس للتأمين 30.00 450.00 % 6.7

إعمار للتطوير 1.00 15.30 % 6.5

تعاونية الاتحاد 0.14 2.15 % 6.4

مصرف عجمان 0.09 1.45 % 6.3

دبي للاستثمار 0.25 4.01 % 6.2

بنك دبي التجاري 0.59 9.42 % 6.2

ديار للتطوير العقاري 0.05 0.830 % 6.0

الاتصالات المتكاملة (دو) 0.64 10.70 % 6.0

دبي للتأمين 1.00 17.00 % 5.9

تاكسي دبي 0.12 2.06 % 5.9

العربية للطيران 0.30 5.19 % 5.8

أسمنت الوطنية 0.25 4.34 % 5.8

إمباور 0.09 1.54 % 5.7

سبينس 0.07 1.22 % 5.7

أمانات القابضة 0.07 1.27 % 5.5

مجموعة تيكوم 0.17 3.26 % 5.2

سكون للتأمين 0.25 4.90 % 5.1

بنك دبي الإسلامي 0.35 7.17 % 4.9

بنك المشرق 10.23 216.90 % 4.7

تبريد 0.13 2.78 % 4.7

يونيكاي للأغذية 0.30 6.55 % 4.6

دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين 0.15 3.30 % 4.5

ديوا 0.12 2.73 % 4.5

تعليم القابضة 0.15 3.36 % 4.5

سوق دبي للأوراق المالية 0.07 1.49 % 4.4

الرمز كوربوريشن 0.07 1.61 % 4.3

باركن 0.219 5.12 % 4.3

الأنصاري للخدمات المالية 0.04 0.967 % 4.1

الاتحاد العقارية 0.03 0.739 % 4.1

سالك 0.22 5.54 % 4.0

الأغذية المتحدة* 0.50 13.36 % 3.7