صعود جماعي للأسهم العربية.. والعراق وقطر يخالفان الارتفاعات

أغلقت أسواق الأسهم في المنطقة العربية على ارتفاع، الثلاثاء، بدعم من صعود أسعار النفط بعد أن راهن المستثمرون على تمديد تحالف أوبك + لتخفيضات الإنتاج في اجتماع يوم الخميس، بينما خالف المؤشر القطري الاتجاه واختتم الجلسة دون تغيير يذكر، وتراجع المؤشر العراقي.

وتقدم المؤشر السعودي 0.65 بالمئة بفضل مكاسب كبيرة في جميع القطاعات تقريباً. ومن بين أكبر الرابحين مجموعة التيسير تالكو الصناعية التي قفز سهمها 3.4 بالمئة، كما ارتفع سهم أكوا باور 1.5 بالمئة. وصعد سهم البنك الأهلي السعودي 1.9 بالمئة وسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بما يقرب من اثنين بالمئة. وارتفع سهم المتحدة الدولية القابضة 30 بالمئة إلى 171.6 ريالاً في أول يوم للتداول بالسوق مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 132 ريالاً.

وأغلق المؤشر القطري القياسي دون تغيير في ثالث جلسة على التوالي بلا مكاسب. وأثرت أسهم شركات الصناعة والاتصالات بشكل كبير على المؤشر الرئيسي، مع انخفاض سهمي صناعات قطر واتصالات قطر (أريدُ) بأكثر من واحد بالمئة. ووقعت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة اتفاقية طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال مع شل لتوريد الغاز المسال إلى الصين.

وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات على صعود 0.06 بالمئة، وأغلق المؤشر الرئيسي في عمان على ارتفاع 0.09 بالمئة، وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.08 بالمئة. كما تراجع مؤشر العراق بنسبة 0.2%.

ومدد المؤشر القياسي في مصر سلسلة مكاسبه إلى أربعة أيام متتالية مرتفعاً 0.2 بالمئة. وصعد سهم البنك التجاري الدولي 0.7 بالمئة وسهم حديد عز 2.2 بالمئة. وارتفع سهم أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بما يقرب من اثنين بالمئة بعد نمو أرباحها في الربع الثالث بأكثر من 80 بالمئة.

كما تراجع مؤشر المغرب بنسبة هامشية وصلت إلى 0.06%.

وكانت أسواق الأسهم مغلقة في الإمارات بسبب عطلة رسمية.