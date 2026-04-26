«وول ستريت» في أسبوع الحسم.. أرباح «عمالقة التكنولوجيا» و«الفائدة»

يواجه الرالي الصعودي المحموم للأسهم الأمريكية اختباراً حاسماً خلال أسبوع ضخم من نتائج الشركات، تقوده شركات التكنولوجيا الكبرى، جنباً إلى جنب مع اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يمثل نهاية عهد جيروم باول كرئيس للبنك المركزي الأمريكي، بحسب التقرير الأسبوعي لـ«رويترز».

وارتفعت مؤشرات الأسهم بقوة هذا الشهر، مرتدة من المخاوف المتعلقة بالتبعات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط لتسجل مستويات قياسية جديدة؛ حيث ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنحو 13% منذ 30 مارس وحتى يوم الجمعة، وفي تلك الفترة ذاتها، قفز مؤشر «ناسداك» المجمع المثقل بأسهم التكنولوجيا بأكثر من 19%.

وقال أنتوني ساغليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في شركة «أميريبرايز»: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً في وقت قصير، والأسبوع المقبل سيكون مجرد أسبوع كبير لتأكيد قوة هذا الرالي».

ورغم تخفيف وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط للمخاوف بشأن تصعيد أكثر خطورة وتعزيز رالي الأسهم، إلا أن التطورات المتعلقة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية وإيران ظلت مرشحة لهز أسعار الأصول في الأيام المقبلة.

وفي الوقت نفسه، عززت التوقعات بأرباح قوية هذا العام النظرة المتفائلة للمستثمرين تجاه الأسهم، حيث بدأ موسم تقارير الربع الأول بداية قوية؛ فاعتباراً من يوم الجمعة، أعلنت 81.3% من شركات مؤشر «إس آند بي 500» عن أرباح تجاوزت توقعات المحللين، مع توقعات بنمو إجمالي الأرباح بنسبة 16.1% في الربع الأول، وذلك وفقاً لتاجيندر ديلون، رئيس أبحاث الأرباح في «إل إس إي جي».

وتعلن أكثر من ثلث شركات مؤشر «إس آند بي 500» عن نتائجها في الأسبوع المقبل وحده، بما في ذلك 5 من مجموعة «العظماء السبعة» ذات القيمة السوقية الضخمة، وهي الشركات التي كانت من بين الأسهم المميزة للسوق الصاعدة التي بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وستصدر تقارير مايكروسوفت، وألفابت، وأمازون، وميتا بلاتفورمز الأربعاء المقبل، مع تركيز المستثمرين على خطط الإنفاق الرأسمالي الضخمة لبناء مراكز البيانات وغيرها من البنية التحتية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تليها شركة آبل يوم الخميس، تزامناً مع إعلان صانعة «آيفون» عن تغيير في منصب الرئيس التنفيذي.

وقال ساغليمبيني: «هذه الشركات أمامها الكثير لإثباته، ولكي ترتفع أسعار أسهمها، سيتعين عليها حقاً إبهار المستثمرين على جبهة الأرباح».

وبعد بدايات متباينة للعام، قدمت مجموعة «العظماء السبعة» وأسهم التكنولوجيا بشكل عام أداءً قوياً هذا الشهر، وكانت أسهم شركات الرقائق هي الأبرز، حيث ارتفع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» لمدة 18 جلسة متتالية حتى يوم الجمعة.

وتشمل الشركات الأخرى التي ستعلن عن نتائجها الأسبوع الجاري صانعة أدوية إنقاص الوزن «إيلي ليلي»، وعملاق النفط «إكسون موبيل»، وشركة معالجة المدفوعات «فيزا».

أسعار الفائدة

أما بالنسبة لاجتماع الفيدرالي، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة في بيانه الأربعاء المقبل، وسيبحث المستثمرون عن آراء محدثة من صناع السياسة حول تأثير الحرب على الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة.

وأدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب إلى دفع المستثمرين لتخفيف توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة بشكل يدعم الأسهم هذا العام؛ حيث تسعر الأسواق حالياً أقل من خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بعدما كانت تتوقع خفضين على الأقل قبل بدء الحرب في أواخر فبراير.

وقال مارفين لو، كبير استراتيجيي الماكرو العالمي في «ستيت ستريت»: «بقاء الفيدرالي في حالة انتظار هو أمر داعم إلى حد ما، مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى التي يتوقع أن ترفع الفائدة في الاجتماعات القليلة المقبلة، لذا فإنه يوفر قليلاً من الرياح المواتية للأصول الأمريكي».

ويُنتظر أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير لباول في منصبه، حيث تنتهي ولايته كرئيس في 15 مايو، وقد مثل حاكم الفيدرالي السابق كيفين وارش، وهو اختيار الرئيس دونالد ترامب لرئاسة البنك المقبلة، أمام لجنة بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع لجلسة تثبيته.

وظهرت أنباء الجمعة الماضية تفيد بأن وزارة العدل الأمريكية ستغلق تحقيقها مع باول بشأن تكاليف تجديد مقر الفيدرالي، مما أزال عقبة رئيسية أمام تولي وارش للمنصب.

وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد الأسبوع الجاري بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي للربع الأول، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي، وكلا التقريرين قد يقدمان نظرة ثاقبة حول التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط حتى الآن.

ويظل الصراع قضية محورية للأسواق وفقاً لسِدْ فيديا كبير استراتيجيي الاستثمار في «تي دي ويلث»، الذي قال: «القلق بالنسبة لنا يكمن في أننا رأينا انتعاشاً للسوق، لكن ليس لدينا حل دائم في الأفق، فكلما طال أمد الصراع، زاد الخطر على الاقتصاد الحقيقي، وهو ما سيترجم حينها إلى آلام وتقلبات محتملة للأسواق».

أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية:

الإثنين 27 أبريل:

لا توجد بيانات مجدولة

نتائج: فيرايزون للاتصالات

الثلاثاء 28 أبريل:

مؤشر «إس آند بي كيس شيلر» لأسعار المنازل

مؤشر ثقة المستهلك

نتائج: كوكا كولا، جنرال موتورز، سبوتيفاي، بوكينغ هولدينغز، ستاربكس، فيزا

الأربعاء 29 أبريل:

طلبات السلع المعمرة

تقرير المنازل المبدوءة

مؤشر تصاريح البناء

الميزان التجاري السلعي الأمريكي

مخزونات التجزئة

قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة

المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

نتائج: ألفابت، أمازون، فورد، ميتا بلاتفورمز، مايكروسوفت، كوالكوم

الخميس 30 أبريل:

مطالبات إعانة البطالة الأولية

مؤشر تكلفة التوظيف

الناتج المحلي الإجمالي

الدخل الشخصي

الإنفاق الشخصي

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي

مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات

المؤشرات الاقتصادية الرائدة في الولايات المتحدة

نتائج: آبل، إيلي ليلي، كاتربيلار، ماستركارد، ميرك آند كو، أمجين

الجمعة 1 مايو:

مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن S&P

مؤشر معهد إدارة التوريدات للتصنيع

نتائج: شيفرون، إستي لودر، إكسون موبيل، موديرنا، بيركشاير هاثاواي