الذهب والفضة يتراجعان تحت ضغط التضخم

تراجعت أسعار الذهب والفضة خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بضغوط متزايدة ناتجة عن تصاعد المخاوف التضخمية، وما يترتب عليها من توقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بالتوازي مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وسجل المعدن الأصفر خسارة أسبوعية تقارب 3.16 %، ليهبط إلى نحو 4,724 دولاراً للأونصة، فيما بلغت عقود الذهب الأمريكية تسليم يونيو نحو 4,741 دولاراً، وتراجعت الفضة كذلك خلال الأسبوع بنسبة 7.52 %.

ويأتي هذا التراجع في وقت يواصل فيه النفط تسجيل ارتفاعات ملحوظة، وهو ما يعزز الضغوط التضخمية عبر زيادة تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة في مختلف القطاعات.