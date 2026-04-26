مكاسب أسبوعية للنفط مع تصاعد أزمة الإمدادات

سجّلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية قوية، مدفوعة باستمرار الضغوط على الإمدادات في ظل أزمة مضيق هرمز، لتسجل بذلك ثاني أكبر ارتفاع أسبوعي منذ اندلاع الحرب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 16.54 %، لتصعد من 90.38 دولاراً للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي إلى 105.33 دولارات بنهاية هذا الأسبوع، في انعكاس مباشر لتصاعد المخاوف بشأن استمرارية الإمدادات.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 13.15 %، لترتفع من 83.85 دولاراً للبرميل إلى 94.40 دولاراً خلال الفترة نفسها، مع استمرار التوترات الجيوسياسية التي تدعم الأسعار.