العملات المشفرة تفقد الزخم مع تراجع شهية المخاطرة عالمياً

سجّلت أسواق العملات المشفرة أداءً باهتاً خلال الأسبوع الأخير، في ظل موجة تراجع طالت القيمة السوقية الإجمالية للأصول الرقمية، ما عكس حالة من الضعف في الزخم الشرائي وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين. يأتي هذا التباطؤ بالتوازي مع حالة التقلبات التي تسيطر على الأسواق العالمية بشكل عام، سواء في أسواق الأسهم أو السلع أو أدوات الدين، وهو ما زاد من حدة الحذر لدى المتعاملين في الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

كما أسهمت حالة عدم اليقين في تعميق التحركات العرضية داخل السوق دون اتجاه واضح. وتراجعت القيمة السوقية لسوق الكريبتو في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل بنسبة 0.7 % تقريباً، لتخسر ما يعادل تقريباً 20 مليار دولار، مسجلة 2.68 تريليون دولار مقابل 2.70 تريليون دولار الأسبوع الماضي.

وفيما شهدت معظم العملات أداءً سلبياً، استطاعت بيتكوين تسجيل مكاسب أسبوعية محدودة بنحو 0.57 % بعد أن ارتفعت إلى 77,645 دولاراً مقارنة مع 77,115 الأسبوع الماضي، فيما تراجعت إيثريوم من 2,423 دولاراً إلى 2,316 دولاراً مسجلة خسائر أسبوعية بأكثر من 4.48 %، كذلك انخفضت سولانا بأكثر من 2.99 % إلى 86.48 دولاراً مقابل 88.8 دولاراً الأسبوع الماضي.

أما دوجكوين فقد تراجعت من 0.0994 الأسبوع الماضي إلى 0.0989 دولار هذا الأسبوع، بخسارة بنسبة 1.60 %، كما تراجع الريبل (إكس آر بي) من 1.48 دولار إلى 1.44 دولار بخسارة 3.58 %. وتتزايد حالة الترقب في الأسواق تجاه التطورات المرتبطة بالحرب في إيران وتداعياتها المحتملة على الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.