10.5 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية في 5 جلسات

تخطت تداولات أسواق الأسهم المحلية 10.5 مليارات درهم خلال 5 جلسات، منها 6.27 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و4.24 مليارات درهم في سوق دبي، محصلة تداول 3.8 مليارات سهم، عبر 217.4 ألف صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة جاوزت 1.74 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ490.94 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» جاذباً 357.4 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5854.19 نقطة، متراجعاً بـ2.22% في 5 جلسات.

وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم الخليج للملاحة 9.24%، وأجيليتي للمخازن 9.1%، واكتتاب القابضة 8.5%، وبي إتش إم كابيتال 2.3%، ودو 2.1%، وأرامكس 1.14%. وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» متراجعاً بنسبة 1.33% عند مستوى 9788.84 نقطة خلال 5 جلسات.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 147.6 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 105.3 ملايين درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 104 ملايين درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم عمان والإمارات للاستثمار 18%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 14.1%، وعنان للاستثمار 10.96%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 9.7%.

وعلى مستوى الأداء اليومي، صعدت مؤشرات أسواق الإمارات، أمس، وارتفع مؤشر سوق دبي 0.69% إلى 5854.19 نقطة، وصعد أبوظبي 0.43% إلى 9788.84 نقطة.