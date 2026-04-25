الأسواق العربية تحت الضغط في أسبوع

سجّلت معظم مؤشرات الأسهم العربية مساراً هبوطياً واضحاً خلال الأسبوع الماضي، وذلك في انعكاس مباشر لحالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين وسط ضبابية المشهد الجيوسياسي والاقتصادي في المنطقة.

وتُظهر معظم التداولات ميلاً إلى تقليص المراكز وتقليل التعرض للمخاطر، مع تراجع شهية المضاربة في ظل غياب محفزات صعود قوية، بانتظار إشارات أكثر وضوحاً تعيد التوازن إلى بوصلة الأسواق.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5854.19 نقطة، متراجعاً بـ2.22% في 5 جلسات. وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم الخليج للملاحة 9.24%، وأجيليتي للمخازن 9.1%، واكتتاب القابضة 8.5%، وبي إتش إم كابيتال 2.3%، ودو 2.1%، وأرامكس 1.14%.

في المقابل، تراجعت أسهم ديار للتطوير 9.9%، ودبي الوطنية للتأمين 8.3%، وشعاع كابيتال 6.8%، وأمان 6%، وتاكسي دبي 5.9%، وسالك 5.6%، وتكافل الإمارات 5.3%.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» متراجعاً بنسبة 1.33% عند مستوى 9788.84 نقطة خلال 5 جلسات.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 147.6 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 105.3 ملايين درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 104 ملايين درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم عمان والإمارات للاستثمار 18%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 14.1%، وعنان للاستثمار 10.96%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 9.7%.

في المقابل، تراجعت أسهم بنك الاستثمار 15%، والشارقة الإسلامي 11.75%، ومجموعة أرام 10.3%، والفجيرة الوطني 9.1%، وحياة للتأمين 8.6%.

السعودية

وسجلت السوق السعودية أداء سلبياً خلال الأسبوع، تحت ضغط من تراجع جماعي للقطاعات الرئيسية. وانخفض المؤشر العام بنسبة 3.85% منهياً تعاملات الأسبوع عند النقطة 11109.59، وذلك مقابل 11554.16 الأسبوع الماضي.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع 9.784 تريليونات ريال، مقابل 9.996 تريليونات ريال، بخسارة 212.48 مليار ريال.

وتراجعت قيم التداولات الأسبوعية لتسجل 26.63 مليار ريال، مقارنة مع 30.33 مليار ريال الأسبوع الماضي، بانخفاض 12.2%، كما انخفضت أحجام التداولات بنسبة 6% إلى 1.4 مليار سهم، مقابل 1.5 مليار سهم الأسبوع الماضي.

وتصدر سهم المتقدمة قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 10.21%، تلاه سهم سابك للمغذيات الزراعية 10.19%، ومرنة 9.64%، ورعاية 9.6%، فيما تصدر سهم بان قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بصعود 12.3%، تلاه سهم جاهز بنسبة 11.44%، ولومي 8.7%، والخريف 7.13%.

الكويت

وسجلت المؤشرات الكويتية أداء متبايناً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 23 أبريل، ليرتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 2.53% مغلقاً عند مستوى 9221.64 نقطة. كما صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.23% إلى مستوى 8387.39 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق العام 0.73% إلى 9444.34 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 53.17 مليار دينار، كذلك بلغت قيم التداولات الأسبوعية 521.05 مليون دينار (بارتفاع 1.42% خلال الأسبوع)، كما ارتفعت كميات التداول إلى 2.32 مليار سهم، وصعد عدد الصفقات إلى 140.24 ألف صفقة.

وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم يوباك قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو نسبته 85%، تلاه سهم الأنظمة 35%، والمعدات 23%، فيما تصدر سهم أهلي قائمة التراجعات بانخفاض 8.6%، تلاه سهم أهلية 7.85%، ثم سهم الكوت 7%.

قطر

وفي الدوحة، خسر مؤشر بورصة قطر 52.23 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.49%، لينهي تعاملات الأسبوع عند 10662.42 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع 634.95 مليار ريال، مقارنة مع 638.55 مليار ريال الأسبوع الماضي، بخسارة 3.59 مليارات ريال.

وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 2.27 مليار ريال، وكميات التداول 870.99 مليون سهم، عبر 131.85 ألف صفقة.

وتصدر سهم أعمال قائمة الأكثر تراجعاً هذا الأسبوع، بانخفاض نسبته 6.1%، تلاه سهم بنك الدوحة 5.32%، ثم سهم قطر الوطنية لصناعة الأسمنت 4.84%، فيما تصدر سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين قائمة الارتفاعات الأسبوعية بارتفاع 17.86%، تلاه سهم الدوحة للتأمين 10.2%، ثم سهم دلالة للوساطة والاستثمار القابضة 9.91%.

مسقط

كما أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات الأسبوع على خسائر، ليتراجع بنسبة 2.13% إلى مستوى 8159.33 نقطة عند الختام، تحت ضغط تراجع المؤشرات القطاعية، وعلى رأسها مؤشر قطاع الخدمات.

وهبطت القيمة السوقية للسوق خلال الأسبوع بنسبة 1.41% إلى 38.079 مليار ريال، مقارنة مع 38.625 مليار ريال الأسبوع الماضي، بخسائر سوقية 546.09 مليون ريال.

وتراجعت أحجام التداولات الأسبوعية بنسبة 40.58% إلى 814.67 مليون سهم، كما انخفضت قيم التداولات بنسبة 31.54% خلال الأسبوع إلى 294.53 مليون ريال.

وتصدر سهم مطاحن صلالة قائمة الأكثر هبوطاً بتراجع 18.57%، يليه سهم الأسماك العمانية 10.71%، ثم أسياد للنقل البحري بنسبة 10.16%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم المركز المالي قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 36.36%، يليه سهم الجزيرة للخدمات 9.62%، ثم المطاحن العمانية بنسبة 8.7%.

البحرين

وسجلت بورصة البحرين أداء أسبوعياً سلبياً، في ظل ضغوط بيعية طالت المؤشرات الرئيسية مع تراجع شهية المستثمرين.

وتراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1932.98 نقطة، فيما تكبّد مؤشر البحرين الإسلامي خسائر أكبر بلغت 2.26% ليصل إلى 940.09 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 15.24 مليون سهم، بقيمة إجمالية تقارب 3.97 ملايين دينار.

كما تفوّق عدد الشركات المتراجعة التي بلغت 10 شركات على عدد الشركات الرابحة البالغ 8 شركات، ليتصدر سهم APMTB قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض نسبته 3.88% تلاه سهم KHALEEJI بنسبة 3.75%، ثم GFH بنسبة 2.7%، فيما تصدر سهم SEEF قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 31.9%، تلاه سهم INOVEST مرتفعاً بنسبة 9.71%، ثم CPARK بنسبة 4.52%.

بورصة مصر

وأغلق مؤشر «إيجى إكس 30» عند مستوى 52375.39 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 1.82%، كما سجل مؤشر «إيجي إكس 70» مكاسب بنسبة 3.24%، منهياً التعاملات عند مستوى 13819.35 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع 3,620.1 مليارات جنيه، بما يمثل ارتفاعاً بنحو 2.26%.

وبلغ إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع نحو 610.8 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 14,182 مليون ورقة منفذة على 1143 عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 546.5 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 9,838 ملايين ورقة منفذة على 632 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 9.56% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات/ الأذون نحو 90.44% خلال الأسبوع.