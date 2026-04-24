إشارات محادثات سلام بالشرق الأوسط تفتح طريق صعود «وول ستريت»

ارتفعت الأسهم الأمريكية أمس، بعد أن تلقى المستثمرون إشارات متفائلة باحتمال عقد محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران قريباً، إلى جانب تعزيز نتائج أعمال «إنتل» لآفاق قطاع أشباه الموصلات.

وخلال التعاملات زاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً 0.23% أو 16 نقطة إلى 7124 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى على الإطلاق عند 7147.78 نقطة.

وفي حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.30% أو 148 نقطة إلى 49162 نقطة، ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب 0.64% أو 156 نقطة إلى 24594 نقطة.

وتلقت وول ستريت دعماً قوياً من تقارير أفادت بقرب انطلاق جولة مباحثات جديدة مع الولايات المتحدة، وهو ما أكدته طهران لاحقاً، ما دفع أسعار النفط للانخفاض.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب، أول من أمس، موافقة إسرائيل ولبنان على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 3 أسابيع، وذلك بعد اجتماع في البيت الأبيض مع كبار المسؤولين.

وعلى صعيد آخر، استفادت السوق من صعود سهم «إنتل» 25.13% إلى 83.56 دولاراً، بعدما كشفت الشركة عن نتائج أعمال فصلية فاقت التوقعات، إضافة إلى رفعها لتوقعاتها المالية للربع السنوي الحالي بما يفوق تقديرات المحللين.

وقفز سهم «إنتل»، متجهاً لتسجيل أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء الشركة بعد سنوات من الضغوط.

وزاد السهم 26.65% إلى 84.58 دولاراً، وإذا أنهى السهم الجلسة عند هذه المستويات، فسيتجاوز بذلك مستوى الإغلاق القياسي المسجل في 31 أغسطس 2000 البالغ 74.88 دولاراً.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ليب بو تان، خلال حدث للإعلان عن الأرباح، إن وحدات المعالجة المركزية (CPU) تعود لتؤكد دورها كعنصر أساسي في عصر الذكاء الاصطناعي.

ورفع محللو «إتش إس بي سي» السعر المستهدف للسهم إلى 100 دولار من 95 دولاراً مقدرة سابقاً، مع توقعات بنمو شحنات الشركة من وحدات المعالجة المركزية بنسبة 20% خلال 2026 و2027.