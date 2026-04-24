سوق دبي يستقر بدعم نتائج البنوك.. و«الخليج للملاحة» بالحد الأقصى

استقر مؤشر سوق دبي فوق مستوى 5800 نقطة، أمس، مغلقاً عند 5814.04 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.03%، وذلك بالتزامن مع بدء موسم إعلان نتائج البنوك عن الربع الأول من 2026.

وقفز سهم «الخليج للملاحة» بالحد الأقصى إلى 2.72 درهم، ليتصدر ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بـ257.55 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ115.9 مليون درهم.

وصعدت أسهم الوطنية الدولية القابضة 9.16%، والإسمنت الوطنية 3.6%، واكتتاب القابضة 3.4%، وتعاونية الاتحاد 2.37%، فيما انخفضت أسهم أملاك للتمويل 4.7%، والوطنية للتأمينات العامة 4.66%، والمزايا القابضة 4.25%، وبي إتش إم كابيتال 3.73%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 36.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 463 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 426.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9746.70 نقطة، متراجعاً 0.40%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 101.4 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 101 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 97.84 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، دار التأمين 14.4% بالحد الأقصى، والوطنية للسياحة والفنادق 3.85%، وأجيليتي جلوبال 2.74%، وعمان والإمارات للاستثمار 2.7%، في المقابل، تراجعت أسهم الفجيرة الوطني 4.9%، وحياة للتأمين 4.7%، والشارقة الإسلامي 4.6%، وأبوظبي للموانئ 3.05%.

رسملة وسيولة

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 946.8 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و823.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 620.4 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 41 ألف صفقة.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.754 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 2.803 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و951.16 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 1.2%، والكويتي 0.07%، والقطري 0.14%، ومسقط 0.41%، والبحرين 0.04%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.79%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.2% ليغلق عند 11110 نقاط، بتداولات بلغت 6 مليارات ريال.

وتصدر سهم المتقدمة قائمة الشركات المنخفضة بنسبة 7%، وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، والتصنيع، ونماء للكيماويات، وسبكيم، والمجموعة السعودية، وسابك للمغذيات، وبنك البلاد، والسعودي للاستثمار، بنسب تراوحت بين 2 و5%. في المقابل، صعد سهم درب السعودية بأكثر من 8%، وقفز سهم التعاونية بنسبة 3%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 16.388 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.620.085 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر (إيجي إكس 30) بـ0.79% ليغلق عند مستوى 52375 نقطة، فيما زاد مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان) بـ0.66% ليغلق عند مستوى 63868 نقطة، بينما قفز مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي) 0.79% ليغلق عند مستوى 24241 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70 متساوي الأوزان) بـ0.74% ليغلق عند مستوى 13819 نقطة، بينما ربح مؤشر (إيجي إكس 100 متساوي الأوزان) 0.72% ليغلق عند مستوى 19351 نقطة.

الأردن

تراجعت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة قوية. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.17%، إلى 3837 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 17.1 مليون دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 44 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و22 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.22% ، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.19%، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.14%.