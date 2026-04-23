نيكاي دون مستوى 60 ألف نقطة مع بدء جني الأرباح

عكس المؤشر نيكاي الياباني مساره اليوم الخميس بعد ​أن تجاوز لفترة وجيزة مستوى 60 ألف نقطة مع قيام المستثمرين ‌بجني الأرباح، ​وسط استمرار حالة الضبابية بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

ويقيم المستثمرون المخاطر الجيوسياسية المستمرة وتراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط بعد دخول محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في حالة جمود.

وانخفض نيكاي 0.75 بالمئة إلى 59140.23 نقطة عند ⁠الإغلاق، بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 60013.98 نقطة في وقت سابق من اليوم. وجاءت المكاسب المبكرة مدعومة بأنباء تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران.

وتراجع المؤشر توبكس ‌الأوسع نطاقا 0.76 بالمئة إلى 3716.38 نقطة.

وأصدر ترامب الثلاثاء ما بدا أنه إعلان أحادي الجانب قال فيه إن الولايات المتحدة ستمدد وقف إطلاق ‌النار حتى تدرس مقترحا إيرانيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ‌شهرين.

لكن المسؤولين الإيرانيين لم يعلنوا موافقتهم على أي تمديد للهدنة، وانتقدوا ‌قرار ترامب الإبقاء على ‌حصار الموانئ الإيرانية الذي تعتبره طهران عملا حربيا.

وقال هيرويوكي أوينو الخبير الاقتصادي لدى شركة سوميتومو ميتسوي ​ترست لإدارة الأصول "لا ‌تزال هناك شكوك ​تحيط بالحرب في الشرق الأوسط، مضيق هرمز ⁠ليس مفتوحا بالكامل، وأسعار النفط لا تزال مرتفعة".

وأضاف "اشترى المستثمرون أسهما بدافع التفاؤل بانتهاء الحرب، لكن المؤشر بحاجة إلى المزيد من الإشارات الإيجابية لكي ​يرتفع أكثر".

ومحا ⁠نيكاي كل خسائره ⁠منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير رغم أن المكاسب كانت مدفوعة بمجموعة صغيرة من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل ⁠سهمي مجموعة سوفت بنك وشركة أدفانتست.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا الخبير في شؤون السوق لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول إن المستثمرين جنوا الأرباح بعدما أخذوا في الاعتبار انخفاضات العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد اند بورز وناسداك الأمريكيين في التداول الآسيوي.

وفي اليابان، تخلت الأسهم المرتبطة بشركات ‌الرقائق الإلكترونية عن مكاسبها المبكرة، واستقر سهما أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق وطوكيو إلكترون لصناعة ​معدات تصنيع الرقائق عند الإغلاق.

وقلص سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في مجال التكنولوجيا، مكاسبه ليرتفع 3.86 بالمئة.

ومن بين 1600 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 21 بالمئة منها وانخفض 75 بالمئة ​واستقر اثنان بالمئة.