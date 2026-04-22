النتائج تصعد بمؤشرات «وول ستريت».. وأسهم أوروبا تستسلم للمخاوف

ارتفعت الأسهم الأمريكية الأربعاء، عقب تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب نتائج أعمال قوية للشركات المدرجة عززت شهية المستثمرين للمخاطرة.

وخلال التعاملات صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.61% أو ما يعادل 390 نقطة إلى 49540 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.88% إلى 7112 نقطة، قرب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7147 نقطة، وزاد ناسداك المجمع 1.41% إلى 24440 نقطة.

وصعد سهم بوينج 3.6% إلى 227.04 دولاراً، عقب تسجيل نتائج أعمال تفوق التوقعات خلال الربع الأول من 2026، بدعم من ارتفاع تسليمات الطائرات.

وتباينت عوائد السندات الأمريكية الأربعاء، مع متابعة المستثمرين تطورات الصراع في الشرق الأوسط، عقب تمديد الرئيس دونالد ترامب مهلة وقف إطلاق النار.

وخلال التعاملات ظلت عوائد السندات لأجل عامين دون تغيير يُذكر عند 3.783% في حين انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو نقطة أساس واحدة إلى 4.282%، وتراجعت عوائد الديون لأجل 30 عاماً بمقدار 1.4 نقطة إلى 4.884%.

ويُقيم المستثمرون تصريحات كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، حيث أكد أمس في جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، ضرورة تمتع البنك المركزي باستقلالية واسعة في قراراته.

تراجع أوروبي

وتراجعت الأسهم الأوروبية، مع بدء ظهور التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، وتقييم آفاق الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب متابعة موسم نتائج الأعمال.

وأنهى مؤشر ستوكس يوروب 600 الجلسة منخفضاً 0.35% إلى 613 نقطة، مدفوعاً بتراجع أغلب القطاعات والبورصات الرئيسة.

وانخفض كلٌ من مؤشرات فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.21% إلى 10476 نقطة، و«داكس» الألماني 0.31% إلى 24194 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 0.96% إلى 8156 نقطة.

وجاء ذلك بعد خفض الحكومة الألمانية معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2026 بمقدار النصف إلى 0.5% فقط، مع تقليص المعدل المتوقع لعام 2027 إلى 0.9% من 1.3%.

وعزت وزارة الاقتصاد الألمانية هذا التباطؤ إلى الصراع في الشرق الأوسط والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف على الأسر والشركات، وتوقعت وصول التضخم إلى 2.7% هذا العام و2.8% العام المقبل.

وفي المملكة المتحدة، أظهرت بيانات رسمية تسارع التضخم إلى 3.3% خلال مارس من 3% في فبراير، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود بسبب صدمة الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.