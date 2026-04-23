ترقّب حذر يسيطر على أداء الأسواق العربية.. والسيولة تنتعش

سيطرت حالة من الترقب والحذر على أداء البورصات العربية، وشهدت أغلب المؤشرات تحركات عرضية، على وقع التطورات الإقليمية.

ويعكس أداء الأسواق في تداولات أمس، تباينات واضحة في المؤشرات، مع وفرة كبيرة في السيولة، في وقت تتداخل فيه عوامل الزخم مع إشارات القلق، وتتشابك القرارات الاستثمارية بين البحث عن العائد والتحوّط من المخاطر.

ولامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 2.6 مليار درهم، موزعة بواقع 1.76 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و832.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 776.8 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 42.8 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.765 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.812 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و952.74 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 376 مليون درهم، تعادل 45.15% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 832.8 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5816.03 نقطة، منخفضاً بـ1.06%، وارتفعت أسهم بي إتش إم كابيتال 5.5%، والمزايا القابضة 2.6%، وتكافل الإمارات 2.58%، وبنك السلام - البحرين 2.5%.

وانخفضت أسهم اكتتاب القابضة 4.94%، والفردوس القابضة 4.9%، والوطنية الدولية القابضة 4.7%، وديار للتطوير 3.78%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 29 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 413 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 384 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9785.78 نقطة، منخفضاً 0.76%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 158.8 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 131 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 109.3 ملايين درهم.

وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم أم القيوين للاستثمارات 5.77%، والبحيرة الوطنية للتأمين 4.96%، وأجيليتي جلوبال 2.8%، وفيرتيغلوب 1.94%.

في المقابل، تراجعت أسهم مجموعة أرام 4.76%، وتو بوينت زيرو 4.65%، ودار التأمين 4.57%، ومجموعة مير 3.6%.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.88%، والكويتي 0.38%، والقطري 0.07%، ومسقط 0.38%، فيما ارتفعت بورصة البحرين 0.05%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر بـ0.03%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.88% ليغلق عند 11245 نقطة، بتداولات بلغت 5 مليارات ريال.

وتصدر سهم الدواء قائمة الشركات المتراجعة بنسبة 6%، وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، والمراعي، والأول، والمتقدمة، وصدر، والأبحاث والإعلام، وبوان، والتصنيع، والعربية، والمجموعة السعودية، بنسب تراوحت بين 2 و4%.

في المقابل، تصدّر سهم جاهز قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 27.26 ريالاً.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الأربعاء، فيما ربح رأس المال السوقي 25.861 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.603.697 تريليونات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ0.03% ليغلق عند مستوى 51962 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان»، بـ0.52% ليغلق عند مستوى 63447 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بـ0.2% ليغلق عند مستوى 24037 نقطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، بـ0.57% ليغلق عند مستوى 13712 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.81% ليغلق عند مستوى 19212 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.67% إلى 3844 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 17.8 مليون دينار.

ودعمت مكاسب قطاع الخدمات أداء السوق، بارتفاع نسبته 1.78% ، كما ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.28% ، وكان قطاع الصناعة أقل القطاعات ارتفاعاً بنسبة 0.19%.