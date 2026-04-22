أسهم أوروبا ترتفع مع تمديد ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، ​بعدما تلقى المتعاملون بإيجابية إعلان الرئيس الأمريكي ‌دونالد ​ترامب وقف إطلاق نار لأجل غير مسمى مع إيران، فيما قام المستثمرون بتحليل مجموعة من تقارير نتائج أعمال الشركات الأوروبية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة ⁠إلى 617.66 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت البورصات الأوروبية الرئيسية على نحو طفيف، إذ ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة ‌وزاد المؤشر كاك الفرنسي 0.2 بالمئة.

ورغم رد الفعل الإيجابي للأسواق، لا تزال حالة الضبابية الجيوسياسية ‌قائمة.

وفي أسواق الأسهم الأوروبية، قاد مؤشر القطاع الصناعي المكاسب اليوم الأربعاء، مرتفعا واحدا بالمئة.

وفي ⁠المقابل، تراجع مؤشر السلع الشخصية والمنزلية ليكون الأضعف أداء بين المؤشرات، إذ انخفض 0.7 بالمئة.

وبالنسبة للأسهم الفردية، هوى سهم إف.دي.جيه يونايتد 6.5 بالمئة بعدما خفضت مجموعة المراهنات ‌وإدارة الألعاب عبر الإنترنت الفرنسية توقعاتها لإيرادات العام بأكمله وهامش ​الربح.

وقفز سهم إيه.إس.إم إنترناشونال 8.4 بالمئة بعدما توقعت الشركة المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية إيرادات أقوى في الربع الثاني من توقعات السوق.