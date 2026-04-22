نيكاي يسجل مستوى غير مسبوق ويصعد 0.4 %

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني ​للجلسة الثالثة على التوالي وسجل ‌أعلى ​مستوى إغلاق على الإطلاق الأربعاء، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا ذات الوزن الكبير، وذلك على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات ⁠المتحدة وإيران أثرت سلبا على معنويات المستثمرين.

وأغلق نيكاي مرتفعا 0.4 % إلى 59585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد ‌أن انخفض 0.6 % . وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 % إلى 3744.99 ‌نقطة.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار ‌في مجال التكنولوجيا 8.5 % كما ‌ارتفع سهم شركة ‌أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 2.6 % . وساهم السهمان بنحو ​353 و169 ‌نقطة ​على التوالي في أداء المؤشر ⁠نيكاي.

وقال كازونوري تاتيبي الخبير لدى دايوا لإدارة الأصول "أسهم الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جدا ​من ⁠الأسهم التي ⁠كانت تقود السوق في الآونة الأخيرة هي الوحيدة التي تسجل ارتفاعا، في حين ⁠تظهر انخفاضات في السوق بشكل عام".

وارتفع 41 سهما على المؤشر نيكاي فيما انخفض ​182 سهما.