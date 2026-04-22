نيكاي يسجل مستوى غير مسبوق ويصعد 0.4 %

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي وسجل أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق الأربعاء، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا ذات الوزن الكبير، وذلك على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أثرت سلبا على معنويات المستثمرين.
وأغلق نيكاي مرتفعا 0.4 % إلى 59585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد أن انخفض 0.6 % . وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 % إلى 3744.99 نقطة.
وقفز سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 8.5 % كما ارتفع سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 2.6 % . وساهم السهمان بنحو 353 و169 نقطة على التوالي في أداء المؤشر نيكاي.
وقال كازونوري تاتيبي الخبير لدى دايوا لإدارة الأصول "أسهم الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جدا من الأسهم التي كانت تقود السوق في الآونة الأخيرة هي الوحيدة التي تسجل ارتفاعا، في حين تظهر انخفاضات في السوق بشكل عام".
وارتفع 41 سهما على المؤشر نيكاي فيما انخفض 182 سهما.