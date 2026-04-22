نيكاي يصعد لمستوى قياسي بفضل قطاع التكنولوجيا

صعد المؤشر نيكاي الياباني إلى ​مستوى قياسي جديد اليوم الأربعاء، مدعوما بعدد ‌من ​أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل مثل مجموعة سوفت بنك، على الرغم من أن الضبابية المحيطة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أثرت سلبا على معنويات المستثمرين.

وواجه المؤشر نيكاي صعوبة في تحديد اتجاهه ⁠في بداية التعاملات الآسيوية، لكنه ارتفع في النهاية 0.5 بالمئة ليصل إلى 59644.37 نقطة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 3747.69 نقطة. ودعمت أسهم ‌الشركات ذات الثقل المؤشر القياسي إذ قفز سهم مجموعة سوفت بنك، وهي تكتل استثماري في مجال ‌التكنولوجيا، 9.3 بالمئة وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات ‌اختبار الرقائق 2.2 بالمئة. ورفعت الشركتان المؤشر بنحو ‌385 و156 نقطة على ‌الترتيب.

وقال كينسوكي توجاشي كبير المحللين في دايوا لإدارة الأصول "في حين ​أن بعض ‌الأسهم المرتبطة بالذكاء ​الاصطناعي ومراكز البيانات وأشباه الموصلات ⁠تقود المكاسب، فإن عدد الأسهم التي تسجل صعودا بوجه عام ليس كبيرا. ويبدو أن هذا النمط ​مستمر ⁠اليوم أيضا".

وقبل ⁠ساعات من انتهاء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء ⁠إنه سيمدده إلى أجل غير مسمى للسماح للبلدين بمواصلة محادثات السلام لإنهاء الصراع. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت طهران أو إسرائيل ستوافقان على التمديد.

وارتفع 42 سهما على المؤشر نيكاي ‌مقابل انخفاض 181 سهما.

وهوى سهم شركة سابورو هولدنجز للجعة (البيرة) 6.1 ​بالمئة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي من حيث النسبة المئوية، وتراجع سهم كونامي جروب لألعاب الفيديو والترفيه 3.7 بالمئة، وانخفض سهم سوميتومو ميتال ماينينج للتعدين عن ​الذهب والنيكل ‌3.2 بالمئة.