نتائج الشركات تخرج «وول ستريت» من دائرة الضغط

​ارتفعت المؤشرات ‌الرئيسة ​في «وول ستريت» في ظل تجدد ⁠التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي ونتائج الشركات القوية، ما ‌عزز الأسواق التي أنهكها التذبذب صعوداً ‌وهبوطاً نتيجة مراقبة ‌مساعي التوصل إلى ‌تسوية للحرب ‌في الشرق الأوسط.

وصعد مؤشر «​داو ‌جونز» ​الصناعي بنسبة 0.50%، وارتفع مؤشر ⁠ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.19%، وزاد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة ​0.25%.

وارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف بعد أن سجلت خسائر في ‌الجلسة ​السابقة إذ استمد المستثمرون تفاؤلاً من تقارير ذكرت أن مفاوضات السلام في الشرق الأوسط لا تزال جارية مع اقتراب الموعد النهائي لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. وارتفع مؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1%.

وارتفعت البورصات الرئيسة في أوروبا بشكل طفيف، إذ ارتفع المؤشر ‌داكس الألماني والمؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.6% و0.1% على الترتيب.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع التكنولوجيا المكاسب بارتفاع بلغ 1%. وجاء قطاع الرعاية الصحية في المؤخرة بتراجعه 0.6%. ومن بين التحركات الأخرى، ‌هوت أسهم رويال يونيبرو 13%، وتتجه لتسجيل أسوأ يوم ​لها منذ أكتوبر 2022 بعد أن قالت شركة المشروبات الدنماركية إن شراكتها مع موزعي بيبسي في شمال أوروبا ستنتهي.

وفي طوكيو، أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ​ارتفاع مع تزايد التفاؤل إثر ‌تقارير تفيد ​بأن طهران تدرس حضور محادثات سلام مع واشنطن في باكستان، ما عزز الرغبة في المخاطرة ودفع المستثمرين إلى شراء أسهم شركات التكنولوجيا القيادية المحلية. وارتفع «نيكاي» بنسبة 0.89%، وتخلى المؤشر ⁠«توبكس» الأوسع نطاقاً عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضاً 0.18%.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة ‌بالرقائق الإلكترونية، إذ صعد سهما ‌طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.46% و0.37% على الترتيب. وقفز سهم ​شركة كيوكسيا هولدنجز ‌7.31%، وارتفع ​سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة ⁠في مجال التكنولوجيا، 8.53%. وقال تاكاماسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في جي. سي. آي لإدارة الأصول: قد ​تكون ⁠السوق متفائلة للغاية ⁠بشأن تداعيات الحرب. هناك قلق بشأن تأثير اضطراب سلسلة التوريد.