نتائج الشركات تخرج «وول ستريت» من دائرة الضغط

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» في ظل تجدد التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي ونتائج الشركات القوية، ما عزز الأسواق التي أنهكها التذبذب صعوداً وهبوطاً نتيجة مراقبة مساعي التوصل إلى تسوية للحرب في الشرق الأوسط.
وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.50%، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.19%، وزاد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.25%.
وارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف بعد أن سجلت خسائر في الجلسة السابقة إذ استمد المستثمرون تفاؤلاً من تقارير ذكرت أن مفاوضات السلام في الشرق الأوسط لا تزال جارية مع اقتراب الموعد النهائي لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1%.
وارتفعت البورصات الرئيسة في أوروبا بشكل طفيف، إذ ارتفع المؤشر داكس الألماني والمؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.6% و0.1% على الترتيب.
وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع التكنولوجيا المكاسب بارتفاع بلغ 1%. وجاء قطاع الرعاية الصحية في المؤخرة بتراجعه 0.6%. ومن بين التحركات الأخرى، هوت أسهم رويال يونيبرو 13%، وتتجه لتسجيل أسوأ يوم لها منذ أكتوبر 2022 بعد أن قالت شركة المشروبات الدنماركية إن شراكتها مع موزعي بيبسي في شمال أوروبا ستنتهي.
وفي طوكيو، أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع مع تزايد التفاؤل إثر تقارير تفيد بأن طهران تدرس حضور محادثات سلام مع واشنطن في باكستان، ما عزز الرغبة في المخاطرة ودفع المستثمرين إلى شراء أسهم شركات التكنولوجيا القيادية المحلية. وارتفع «نيكاي» بنسبة 0.89%، وتخلى المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضاً 0.18%.
وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، إذ صعد سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.46% و0.37% على الترتيب. وقفز سهم شركة كيوكسيا هولدنجز 7.31%، وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في مجال التكنولوجيا، 8.53%. وقال تاكاماسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في جي. سي. آي لإدارة الأصول: قد تكون السوق متفائلة للغاية بشأن تداعيات الحرب. هناك قلق بشأن تأثير اضطراب سلسلة التوريد.