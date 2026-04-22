سوق دبي يتصدّر خليجياً بأرباح ملياري درهم

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده قرب 5900 نقطة مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.28% أو ما يعادل 16.2 نقطة، مسجلاً 5878.28 نقطة، ليتصدر ارتفاعات البورصات الخليجية، محققاً مكاسب جاوزت ملياري درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 963.12 مليار درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 965.13 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهما «اكتتاب القابضة» و«الفردوس القابضة» بالحد الأقصى عند 0.466 درهم و0.306 درهم على التوالي، ليقودا ارتفاعات 32 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ385.3 مليون درهم صاعداً 0.32% عند 12.68 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ78.4 مليون درهم مستقراً عند 30.2 درهماً.

وصعدت أسهم أجيليتي للمخازن 7.74%، والإثمار القابضة 5.9%، ودريك آند سكل 4.2%، وأليك القابضة 3.7%، فيما انخفضت أسهم دبي الوطنية للتأمين 4.97%، والوطنية الدولية القابضة 4.5%، وتكافل الإمارات 3.7%، ومصرف السلام السودان 3.2%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 42.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 307.4 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 265.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.20% عند 9861.11 نقطة، رابحاً 1.4 مليار درهم.

وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 297.14 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الوطنية للفنادق» جاذباً 152.7 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 142.2 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم عمان والإمارات للاستثمار 14.9% بالحد الأقصى، وإمستيل لمواد البناء 4.76%، وإشراق للاستثمار 4.67%، والبنك العربي المتحد 3.7%، وفي المقابل، تراجعت أسهم مجموعة أرام 4.94%، وإي سفن- أذونات 4.8%، والبحيرة الوطنية للتأمين 4.7%، وأسمنت الخليج 3.9%.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأس مالها السوقي بنحو 3.4 مليارات درهم. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.796 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 3.800 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.835 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و965.13 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت ملياري درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و894 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.08 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 43.9 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفعت بورصتا الكويت 0.19%، وقطر 0.12%، فيما انخفض «تاسي» السعودي 0.19%، والبحرين 0.04%، ومسقط 0.42%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.32%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.19% ليغلق عند 11345 نقطة، بتداولات 5.6 مليارات ريال.

وانخفضت أسهم الأهلي السعودي، ونايس ون، وكيمانول، وسابك للمغذيات، واس ام سي للرعاية الصحية، والبابطين، والخليج للتدريب، وأسمنت الرياض، ويو سي آي سي، بنسب تراوحت بين 2% و4%.

في المقابل، قفز سهم سهل بنسبة 4% عند 15.63 ريالاً، وصعد سهم العربي الوطني بنسبة 2%، ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة أقل من 1% عند 71.70 ريالاً.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الثلاثاء، فيما ربح رأس المال السوقي 25.124 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.577.836 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ0.32% ليغلق عند مستوى 51977 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.55% ليغلق عند مستوى 63117 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.31% ليغلق عند مستوى 24044 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.02% ليغلق عند مستوى 13639 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ1.05% ليغلق عند مستوى 19058 نقطة.

الأردن

وصعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.01% إلى 3818 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 14.9 مليون دينار. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 33 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.