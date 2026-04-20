عودة التوترات تحبس مؤشرات الأسهم العالمية مجدداً في المنطقة الحمراء

بدأ القلق يتسرب مجدداً إلى الأسواق العالمية مع اقتراب الموعد النهائي لوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن وتضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز. ففي «وول سريت»، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.15%، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.32%، ونزل مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.40%.
فيما زاد سهم «مارفل تكنولوجي» بنسبة 4.9% إلى 146.79 دولاراً، عقب تقرير عن أن «جوجل» تجري محادثات مع الشركة لتطوير رقاقتين جديدتين بهدف تعزيز كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي.
كذلك هبطت الأسهم الأوروبية وتزايد قلق المستثمرين للأسباب ذاتها، حيث نزل مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.82%، وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.15%، وانخفض مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.55%، ونزل مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.12%.
ووضع الأسواق اليوم يتناقض بشدة مع تفاؤل ساد يوم الجمعة دفع مؤشر «ستوكس 600» لارتفاع 1%، محققاً مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن أعلنت إيران فتح مضيق هرمز. لكن المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطاقة زاد 1.9% مع صعود أسعار النفط، كما زاد مؤشرا أسهم شركات المرافق والاتصالات 0.7% و0.2% على الترتيب. وقاد قطاع السياحة والسفر الانخفاضات مع تراجعه 2 %. وهبط مؤشرا شركات صناعة السيارات والبنوك بنسبة 1.8 %.
وفي طوكيو، قفز مؤشر «نيكاي» الياباني مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله الأسبوع الماضي، وسط إقبال على أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر مما بدد بعض المخاوف من أزمة الشرق الأوسط.
وصعد «نيكاي» بنسبة 0.60 % ليغلق عند 58824.89 نقطة مقارنة بأعلى مستوى يومي عند 59688.10 نقطة يوم الخميس. وقفز أيضاً مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.43 % إلى 3777.02 نقطة.