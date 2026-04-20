عودة التوترات تحبس مؤشرات الأسهم العالمية مجدداً في المنطقة الحمراء

بدأ القلق يتسرب مجدداً إلى الأسواق العالمية مع اقتراب الموعد النهائي لوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن وتضاؤل ​​الآمال في التوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز. ففي «وول سريت»، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.15%، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.32%، ونزل مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.40%.

فيما زاد سهم «مارفل تكنولوجي» بنسبة 4.9% إلى 146.79 دولاراً، عقب تقرير عن أن «جوجل» تجري محادثات مع الشركة لتطوير رقاقتين جديدتين بهدف تعزيز كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي.

كذلك ​هبطت الأسهم الأوروبية وتزايد قلق المستثمرين للأسباب ذاتها، حيث نزل مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.82%، وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.15%، وانخفض مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.55%، ونزل مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.12%.

ووضع الأسواق اليوم يتناقض بشدة مع تفاؤل ساد يوم الجمعة دفع مؤشر «ستوكس 600» لارتفاع 1%، محققاً مكاسب للأسبوع ‌الرابع على التوالي، بعد أن أعلنت إيران فتح مضيق هرمز. لكن المؤشر ​الفرعي لأسهم شركات الطاقة ​زاد 1.9% مع ⁠صعود أسعار النفط، كما زاد مؤشرا أسهم شركات المرافق والاتصالات 0.7% و0.2% على الترتيب. وقاد ​قطاع ⁠السياحة والسفر ⁠الانخفاضات مع تراجعه 2 %. وهبط مؤشرا شركات صناعة السيارات والبنوك بنسبة 1.8 %.

وفي طوكيو، قفز مؤشر «نيكاي» الياباني مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق ‌الذي سجله الأسبوع ​الماضي، وسط إقبال على أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر مما بدد بعض المخاوف من أزمة الشرق الأوسط.

وصعد «نيكاي» بنسبة 0.60 % ليغلق عند 58824.89 نقطة مقارنة بأعلى مستوى يومي عند 59688.10 نقطة ⁠يوم الخميس. وقفز أيضاً مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.43 % إلى 3777.02 نقطة.