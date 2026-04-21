الحذر يسيطر على أداء الأسواق العربية بتحركات عرضية

سيطر الحذر على أداء البورصات العربية، أمس، وشهدت أغلب المؤشرات تحركات عرضية، على وقع التطورات الإقليمية.

وتخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو ملياري درهم، موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و980.44 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 713.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 45.7 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.796 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.833 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و963.12 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 375.3 مليون درهم، تعادل 38.3% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 980.45 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5862.11 نقطة، منخفضاً بـ2.09%، وارتفع سهما أرامكس 1.14%، وأجيليتي للمخازن 0.65%، فيما استقر سهما الوطنية للتأمينات العامة، وسكون تكافل عند 5.98 دراهم و1.36 درهم.

وانخفضت أسهم الوطنية للتأمين 5%، وجي إف إتش المالية 4.9%، والأسمنت الوطنية 4.84%، وتكافل الإمارات 4.73%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 7 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 253.8 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 246.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9841.72 نقطة، منخفضاً 0.80%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 109.2 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 103.7 ملايين درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 81.2 مليون درهم.

وقفز في سوق أبوظبي سهما أبوظبي الوطنية للتكافل، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء بالحد الأقصى، وصعد أسمنت الخليج 6.74%، والبحيرة الوطنية للتأمين 4.96%.

في المقابل، تراجعت أسهم بنك الاستثمار 5%، ودار التأمين 4.96%، وجي أف إتش المالية 4.83%، والشارقة الإسلامي 4.8%.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.85%، والكويتي 0.54%، والقطري 0.43%، ومسقط 0.66%، والبحرين 0.76%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر بـ1.07%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.85% ليغلق عند 11367 نقطة، بتداولات 5.1 مليارات ريال.

وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، وسابك، وأكوا، والكابلات السعودية، ورعاية، ومياهنا، وكيمانول، وإعمار، وكيان السعودية، والأبحاث والإعلام، والخدمات الأرضية، بنسب تراوحت بين 1% و5%. في المقابل، صعد سهم جرير بنسبة 3% عند 15.08 ريالاً، وقفز سهم شري بأكثر من 3% عند 26.50 ريالاً.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 18.367 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.552.712 تريليونات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بـ1.07% ليغلق عند مستوى 51813 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.91% ليغلق عند مستوى 62771 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.06% ليغلق عند مستوى 23.908 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ0.56% ليغلق عند مستوى 13501 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.18% ليغلق عند مستوى 18860 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.39% إلى 3818 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 17.1 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.07%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.24%، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.19%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 39 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.