البنوك تتصدر مشهد إفصاحات النتائج في أسبوع حاسم للأسواق

تستعد 10 شركات وبنوك مدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، للإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، إلى جانب مناقشة عدد من القرارات التشغيلية، وتوزيعات الأرباح خلال الأسبوع الجاري.

ويشهد الأسبوع انعقاد اجتماعات مجالس إدارات 6 بنوك كبرى، تشمل بنك دبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك أبوظبي الأول، والبنك العربي المتحد، وبنك أبوظبي التجاري، لمراجعة أدائها المالي خلال الفترة المذكورة. كما تعقد 4 شركات مدرجة اجتماعات مماثلة، هي الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» والوطنية للفنادق وبالمز الرياضية ورأس الخيمة الوطنية للتأمين، لمناقشة نتائجها المالية للربع الأول. وعلى صعيد التوزيعات، يشهد الأسبوع زخماً في إقرار وصرف الأرباح النقدية، حيث أقرت سالك توزيع 10.43 فلوس للسهم عن النصف الثاني من 2025، إضافة إلى 1.44 فلس كأرباح استثنائية، فيما أقرت ديار للتطوير، توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 %، والإمارات للتأمين بنسبة 60 %.

كما تتواصل الجمعيات العمومية لعدد من الشركات لإقرار توزيعات الأرباح، أو مناقشة عدم توزيعها، من بينها دانة غاز ودريك آند سكل وإشراق للاستثمار ولولو للتجزئة، إلى جانب شركات أخرى.

وفي المقابل، أعلنت شركات عن استحقاقات وصرف توزيعات نقدية متفاوتة، من بينها اتصالات، بواقع 47 فلساً للسهم، وطلبات، بواقع 3.45 فلوس للسهم، إضافة إلى أورينت للتأمين، التي أقرت توزيعاً بنسبة 100 %.

ويعكس هذا النشاط المكثف في اجتماعات النتائج والتوزيعات، زخماً في أداء الشركات المدرجة، وترقباً من المستثمرين لقراءة مؤشرات الربحية والنمو خلال الربع الأول من العام، في ظل بيئة اقتصادية متغيرة. هذا، وبنهاية الأسبوع الماضي فقد تصدّر مؤشر سوق دبي مكاسب الأسواق الخليجية للأسبوع الثاني على التوالي، وأضاف السوق مكاسب أسبوعية ناهزت 32.5 مليار درهم، مرتفعاً 4.76 % في 5 جلسات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي إلى 981.35 مليار درهم، بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي، من 948.9 مليار درهم، بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضي.

كما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.84 %، إلى 9920.94 نقطة، رابحاً 33 مليار درهم في 5 جلسات.

ونجحت أسواق الأسهم المحلية في تحقيق مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 65.5 مليار درهم في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم العقارات والبنوك والمرافق العامة والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.780 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، وصولاً إلى 3.845 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.864 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و981.35 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

أبرز أحداث الأسبوع الاقتصادية

الاثنين

«سالك»: أحقية أرباح نقدية 10.43 فلوس للسهم عن النصف الثاني 2025، و1.44 فلس للسهم كأرباح استثنائية

بنك رأس الخيمة الوطني يناقش البيانات المالية للربع الأول 2026

«الوطنية للفنادق» تناقش النتائج المالية للربع الأول لعام 2026

«ديار للتطوير»: أحقية أرباح نقدية 5 % عن العام المالي 2025

«اللاينس للتأمين»: أحقية أرباح نقدية 30 %عن العام المالي 2025

«بي إتش إم كابيتال»: عمومية عادية والموافقة على توزيع أرباح نقدية

«أملاك»: عمومية عادية ومجلس الإدارة يناقش أعمال الشركة

«الإمارات للتأمين»: أحقية أرباح نقدية 60 % بواقع 60 فلساً للسهم عن العام المالي 2025

«الشارقة للأسمنت»: أحقية أرباح نقدية 10 % بواقع 10 فلوس للسهم عن العام المالي 2025

«الوثبة للتأمين»: عمومية عادية للموافقة على توزيع أرباح نقدية

الثلاثاء

«بالمز الرياضية» تناقش البيانات المالية للربع الأول 2026

«وطنية إنترناشيونال»: مجلس الإدارة يناقش مسائل متعلقة بأعمال الشركة

«الإمارات ريم للاستثمار»: عمومية عادية للموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية

«دريك آند سكل»: عمومية عادية للموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية

«دانة غاز»: التحضير لعمومية عادية للموافقة على توزيع أرباح نقدية

«أمستيل»: عمومية عادية للموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية

الأربعاء

«دبي التجاري» يناقش النتائج المالية للربع الأول لعام 2026

«الإمارات دبي الوطني» يناقش النتائج المالية للربع الأول لعام 2026

«دو» تناقش النتائج المالية للربع الأول لعام 2026

«أبوظبي الأول» يناقش البيانات المالية للربع الأول

«العربي المتحد» يناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026

«الرمز كوربوريشن»: عمومية عادية للموافقة على توزيع أرباح نقدية

«أملاك»: الموافقة على توزيع أرباح نقدية

«مجموعة أغذية»: عمومية عادية للموافقة على توزيع أرباح نقدية

«العين الأهلية للتأمين»: عمومية عادية للموافقة على توزيع أرباح نقدية

«أجيليتي غلوبال»: عمومية عادية للموافقة على توزيع أرباح نقدية

الخميس

«رأس الخيمة الوطنية للتأمين» تناقش البيانات المالية للربع الأول

«أبوظبي التجاري» يناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026

«سلامة»: عمومية عادية للموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية

«دبي للاستثمار»: عمومية عادية

«مزايا»: أحقية أسهم منحة بنسبة 2.5 %

«طلبات»: أحقية أرباح نقدية بواقع 3.45 فلوس للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2025

«اتصالات»: صرف أرباح نقدية بواقع 47 فلساً للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2025

«إشراق للاستثمار»: عمومية عادية للموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية

«لولو للتجزئة»: عمومية عادية للموافقة على توزيع أرباح نقدية

«مجموعة مير»: عمومية عادية للموافقة على توزيع أرباح نقدية

الجمعة

«الوطنية للتأمينات العامة»: أحقية أرباح نقدية 45 %، بواقع 45 فلساً للسهم عن العام المالي 2025

«أورينت للتأمين»: أحقية أرباح نقدية 100 %، عن العام المالي 2025

«باركن»: صرف أرباح نقدية بواقع 2 فلس للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2025

«أليك القابضة»: صرف أرباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم عن العام المالي 2025

«وطنية إنترناشيونال»: عمومية عادية للموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية

«الخليج للملاحة»: عمومية عادية للموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية

بنك الفجيرة: صرف أرباح نقدية 20 % عن العام المالي 2025

«الخليج للمشاريع الطبية»: صرف أرباح 17 % عن العام المالي 2025

«ريسبونس بلس القابضة»: عمومية عادية للموافقة على مقترح توزيعات الأرباح

«فينكس كروب»: عمومية عادية للموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية