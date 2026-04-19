«وول ستريت» تترقب طريق «تسلا» وتحليق «بوينج»

تتجه أنظار المستثمرين في الوقت الراهن نحو أسبوع حافل بالنتائج الفصلية للشركات الأمريكية الكبرى، بهدف تعزيز موجة التعافي المذهلة التي شهدتها الأسهم، بعد أن تمكنت من تجاوز المخاوف المرتبطة بالعمليات العسكرية، لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة.

وساهمت الآمال في تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في حدوث قفزة قوية في الأسواق خلال الشهر الجاري، توجت بتسجيل المؤشرات الرئيسية أرقاماً قياسية جديدة، حيث حقق مؤشر «إس آند بي 500» أول إغلاق قياسي له منذ أواخر يناير الماضي، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المجمع أعلى إغلاق في تاريخه منذ أكتوبر.

ويعتمد المستثمرون حالياً على موسم أرباح الربع الأول الذي يتوقع أن يكون قوياً، ليكون بمثابة الدعامة الأساسية التي تدعم التفاؤل في السوق، خاصة مع استعداد نحو خمس شركات مؤشر «إس آند بي 500» للإعلان عن نتائجها في الأسبوع الجاري.

ورغم أن الخبراء، ومن بينهم تشاك كارلسون الرئيس التنفيذي لهورايزن للاستثمار، يرون أن السوق لم يتجاوز المخاطر تماماً ولا يزال عرضة للتقلبات اليومية المرتبطة بتطورات الحرب، إلا أن التركيز العام تحول الآن بشكل واضح نحو أرباح الشركات ومدى استجابة الأسهم لهذه الأرباح.

وعلى الجانب الآخر، تظل أسعار النفط عند مستويات مرتفعة تثير القلق، حيث استقر الخام الأمريكي حول 85 دولاراً للبرميل مقارنة بـ 67 دولاراً في فبراير الماضي قبل الضربات العسكرية الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

ويرى مايكل مولاني من «بوسطن بارتنرز» أن استدامة ارتفاع أسعار النفط وما يتبعها من زيادة في التضخم وعائدات الخزانة قد تشكل عوائق أمام الأسهم، مشيراً إلى أن السوق يتعامل مع أحداث الأسابيع الستة الماضية وكأنه استيقظ للتو من كابوس عابر، متجاهلاً التداعيات طويلة الأمد التي قد تترتب على هذا النزاع.

ويعتبر الصعود الأخير للسوق تاريخياً بكل المقاييس؛ فبعد تراجع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 9% عقب اندلاع الحرب، عاد لينتفض مجدداً مرتفعاً بنسبة 12% منذ أدنى مستوياته في مارس، ليغلق فوق مستوى 7,000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

وتعد سرعة هذا التعافي استثنائية، حيث سجلت مجموعة «بيسبوك» الاستثمارية أنه لم يسبق للمؤشر أن عاد من تراجع بنسبة 5-10% ليسجل قمة تاريخية في 11 جلسة تداول فقط كما حدث مؤخراً، وهو ما وصفه خبراء «دويتشه بنك» بأنه صعود «مذهل» في سرعته.

وأدت أسهم التكنولوجيا العملاقة دوراً محورياً في هذا التعافي بعد تراجعها الأولي، حيث استعادت شركات مثل «ألفابت» و«ميتا» بريقها، بينما واصل قطاع التكنولوجيا الأداء المتفوق، مما ساعد مؤشر «ناسداك» على إنهاء تداولات الجمعة بمكاسب للمرة الثالثة عشرة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ عام 1992.

ويرى استراتيجيو الأسواق أن عودة «الجنرالات» (أي الأسهم القائدة) للحياة مع وجود مشاركة واسعة من مختلف القطاعات تعد إشارة صحية لقوة السوق، رغم وجود بعض علامات المبالغة في الأسعار، مثل القفزة الجنونية لسهم «أولبيردز» بعد إعلانها التحول نحو بنية الذكاء الاصطناعي.

وفيما يخص النتائج المرتقبة، ستكون شركة «تسلا» أولى شركات «العظماء السبعة» التي تعلن نتائجها يوم الأربعاء، تليها شركات كبرى مثل «بوينج» و«إنتل» و«بروكتل آند غامبل»، بينما تأتي نتائج «مايكروسوفت» و«ألفابت» في الأسبوع التالي.

وتشير التوقعات إلى نمو أرباح الشركات بنسبة 14% في الربع الأول، مدعومة بالنتائج القوية التي حققتها البنوك الكبرى التي سجلت إيرادات تداول مرتفعة، مؤكدة في الوقت ذاته مرونة المستهلك الأمريكي رغم الضغوط الاقتصادية والمخاطر القائمة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تترقب الأسواق ظهور «كيفن وارش»، مرشح الرئيس دونالد ترامب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، أمام الكونجرس يوم الثلاثاء، في ظل استياء ترامب من عدم خفض جيروم باول لأسعار الفائدة.

ومع ذلك، أدت التأثيرات التضخمية للحرب إلى استبعاد الأسواق لفكرة خفض الفائدة هذا العام تقريباً.

وستوفر بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس، المقرر صدورها الثلاثاء، رؤية أعمق حول تأثير ارتفاع أسعار البنزين التي وصلت إلى 4 دولارات للجالون على الإنفاق الاستهلاكي، وسط تحذيرات من أن هذه الأسعار المرتفعة قد تستمر طويلاً وتؤثر سلباً على النمو الاقتصادي المستقبلي.

أبرز الأحداث الأسبوعية:

الإثنين 20 أبريل

ـ لا توجد أحداث

الثلاثاء 21 أبريل

مبيعات التجزئة الأمريكية

المخزونات التجارية

مبيعات المنازل قيد الانتظار

نتائج: جنرال إلكتريك للطيران، يونايتد هيلث جروب

الأربعاء 22 أبريل

بدون أحداث

نتائج: تسلا، بوينغ، آي بي إم، فيليب موريس، سيرفيس ناو

الخميس 23 أبريل

مطالبات الإعانة من البطالة الأولية

القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي - «إس آند بي»

القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي - «إس آند بي»

نتائج: إنتل، أمريكان إيرلاينز، أمريكان إكسبريس، بلاكستون

الجمعة 24 أبريل

مؤشر ثقة المستهلك

نتائج: بروكتر آند غامبل