مخاوف الإمدادات تبدد مكاسب النفط

بددت أسعار النفط مكاسبها التي ارتبطت بتصاعد المخاوف بشأن الإمدادات في ظل تداعيات الحرب، لتسجل خسائر قويّة جديدة هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» بأكثر من 5 % لتسجل عند تسوية تعاملات الجمعة 90.38 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 95.2 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 13.17 % لتسجل عند تسوية تعاملات الجمعة 83.85 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 96.57 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن أسواق النفط في العالم تأثرت بشكل كبير جراء الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية.



