الذهب والفضة يزدادان لمعاناً

سجل الذهب مكاسب أسبوعية، بدعم من تبدد المخاوف المرتبطة بزيادة معدلات التضخم، وبالتالي زيادة كفة توقعات عودة الفيدرالي لمسار خفض الفائدة، وبما يصبّ في صالح المعدن النفيس. وسجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 2 %، وصولاً إلى 4850 دولاراً للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.6 % إلى 4883.20 دولاراً.

كذلك ارتفع سعر الفضة الفوري إلى 81.99 دولاراً للأوقية، مسجلاً مكاسب بنحو 8 % في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل. وقال بيتر جرانت، نائب رئيس شركة «زانر ميتالز» ‌وكبير خبراء المعادن فيها: إنه من المتوقع أن يؤدي تعرّض أسعار النفط لضغوط إلى تهدئة المخاوف بشأن التضخم وينعش التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يُعد أمراً جيداً لسعر المعدن الأصفر عالمياً.