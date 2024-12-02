تراجع طفيف في الأسهم الأوروبية.. وسهم ستيلانتيس يهبط 7%

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف خلال تعاملات الاثنين، مع استيعاب المستثمرين تصريحات مسؤولي البنك المركزي التي تشير إلى مواصلة خفض الفائدة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% خلال التداولات، بعدما أنهى تعاملات نوفمبر بأقوى أداء شهري له منذ أغسطس.

وهبطت كل من مؤشرات «داكس» الألماني بنسبة طفيفة 0.15%، و«كاك» الفرنسي بنسبة 0.80%، في حين تراجع «فايننشال تايمز» البريطاني 0.07%، وفوتسي الإيدالي 0.68%.

تراجع سهم صانعة السيارات «ستيلانتيس» بنسبة 7% إلى 11.65 يورو، عقب إعلان الرئيس التنفيذي «كارلوس تافاريس» استقالته بشكل مفاجئ الأحد، ليعمق السهم خسائره بنسبة 45% منذ مطلع العام الجاري.

وقال «مارتينز كازاكس» عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، إن المصرف يجب أن يواصل خفض تكاليف الاقتراض مع اقتراب معدل التضخم من المستوى المستهدف عند 2%.

وتوقع خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في الثاني عشر من ديسمبر، قائلاً إن هناك حالة عدم يقين مرتبطة بسياسات «دونالد ترامب» الجمركية وتأثيرها على نمو المنطقة.