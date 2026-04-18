«سوق دبي» يقود ارتفاع المؤشرات الخليجية

تصدّر مؤشر سوق دبي مكاسب الأسواق الخليجية للأسبوع الثاني على التوالي، وأضاف السوق مكاسب أسبوعية ناهزت 32.5 مليار درهم، مرتفعاً 4.76 % في 5 جلسات.

فيما صعدت مؤشرات الكويت 3.25 %، والبحرين 2.37 %، ومسقط 2.13 %، والسعودية 1.86 %، وسوق أبوظبي 0.84 %، وقطر 0.69 %.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي إلى 981.35 مليار درهم من 948.9 مليارات درهم، بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضي.

وتصدّر سهم «الخليج للملاحة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات، ليقفز 38.3 %، وارتفعت أسهم بي إتش إم كابيتال 28.7 %، وتكافل الإمارات 15.75 %، والإسمنت الوطنية 12.7 %.

ودريك آند سكل 12.56 %، وشعاع كابيتال 12.25 %، وزاد العربية للطيران 12 %، وجي إف إتش المالية 11.47 %، وطلبات 11.15 %.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات، بنحو 2.6 مليار درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 373.6 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بـ 328.3 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.84 % إلى 9920.94 نقطة، رابحاً 33 مليار درهم في 5 جلسات.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.04 مليار درهم في 5 جلسات، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة 606.8 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 561 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم عنان للاستثمار 44.55 %، وإي سفن- أذونات 18.5 %، وعمان والإمارات للاستثمار 15 %، ورأس الخيمة العقارية 13.7 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 13.3 %.

ونجحت أسواق الأسهم المحلية في تحقيق مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 65.5 مليار درهم في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم العقارات والبنوك والمرافق العامة والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.780 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي.

وصولاً إلى 3.845 تريليونات درهم أمس، موزعة بواقع 2.864 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و981.35 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.