الأسواق العالمية تحتفي بإعادة فتح مضيق هرمز

احتفت الأسواق العالمية، أمس، بإعلان إعادة فتح مضيق هرمز، وانتعشت الأسهم في بورصة «وول ستريت»، بعد الإعلان عن أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل، ما عزز الآمال في انتهاء الحرب بالشرق الأوسط، وعودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها.

وخلال التعاملات، ارتفع مؤشر «داو جونز» 2.3%، أو ما يعادل 1001 نقطة، إلى 49580 نقطة، بعدما لامس 49648 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز » الأوسع نطاقاً 1.28%، أو 90 نقطة، إلى 7131 نقطة، ليتجاوز مستوى 7100 نقطة لأول مرة في تاريخه، وصعد مؤشر «ناسداك» 1.66%، أو 373 نقطة، إلى 24476 نقطة.

وجاء الانتعاش بعد تأكيد فتح مضيق هرمز بشكل كامل، طوال فترة الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورغم ترحيب ترامب بالخطوة، شدد على استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، حتى التوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع طهران.

مشيراً إلى أن المفاوضات قد تنتهي سريعاً، نظراً لإنهاء معظم النقاط العالقة.

وانعكست التهدئة بشكل فوري على أسواق الطاقة، لتتراجع أسعار النفط بشكل حاد، مع تبدد المخاوف من انقطاع الإمدادات.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 11.84% بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 0.94%. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 11.12 دولاراً، أو 11.2%، إلى 88.27 دولاراً .

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11.40 دولاراً، أو 12%، إلى 83.29 دولاراً للبرميل. وعزز الذهب مكاسبه، مدعوماً بانخفاض الدولار، وتهدئة المخاوف بشأن التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.77%، إلى 4860.39 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وارتفع المعدن النفيس بأكثر من 2% منذ بداية الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 4883.20 دولاراً.

وواصل الدولار وأسعار النفط الانخفاض، بعد التصريحات بفتح مضيق هرمز، ما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية في متناول حاملي العملات الأخرى.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.91%، إلى 81.99 دولاراً للأونصة، وصعدت 8% خلال الأسبوع، وزاد البلاتين 2.1%، ليسجل 2130.42 دولاراً، وربح البلاديوم 2.4%، ليصل إلى 1588.44 دولاراً.

وارتفعت العملات المشفرة، وزاد سعر عملة «بتكوين» 3.83%، إلى 75059.9 دولاراً، بعدما لامست مستوى 74.56 ألف دولار في وقت سابق، وصعدت الإيثريوم بنحو 0.56%، عند 2340.59 دولاراً.

كما زاد كل من الريبل 1.15%، إلى 1.435 دولار، والدوج كوين 0.56%، إلى 9.7 سنتات.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات بنحو 0.53%، إلى 97.69 نقطة.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في شهر، وهبط العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين بمقدار 7.4 نقاط أساس، إلى 3.704%.

فيما تراجع العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 7.3 نقاط أساس، إلى 4.236%، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5.2 نقاط أساس، ليسجل 4.878%.