ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسواق العربية في أسبوع

سجلت مؤشرات الأسواق العربية ارتفاعاً جماعياً في الأداء، وحققت مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بتراجع نسبي في حدة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

في ظل الهدنة القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، التي أسهمت في تهدئة جزء من مخاوف المستثمرين وإعادة قدر من الثقة إلى شهية المخاطرة في أسواق المال.

وتفاعلت الأسواق أيضاً مع مؤشرات سياسية متباينة حول مسار العلاقات بين واشنطن وطهران، في ضوء تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق، رغم أن جولة المحادثات الأولى لم تُفضِ إلى اختراق حقيقي في الملفات الخلافية.

وتراقب الأسواق في المقابل أي إشارات جديدة من شأنها تحديد اتجاه المرحلة المقبلة.

حيث تواصل رصد التطورات السياسية بدقة، وتتعامل معها بشكل فوري، في ظل حساسية عالية تجاه أي تغير في مسار التهدئة أو عودة التصعيد.

تصدر مؤشر سوق دبي مكاسب الأسواق الخليجية للأسبوع الثاني على التوالي، وأضاف السوق مكاسب أسبوعية ناهزت 32.5 مليار درهم، مرتفعاً 4.76% في 5 جلسات.

وتصدر سهم «الخليج للملاحة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات، ليقفز 38.3%، وارتفعت أسهم بي إتش إم كابيتال 28.7%، وتكافل الإمارات 15.75%.

والأسمنت الوطنية 12.7%، ودريك آند سكل 12.56%، وشعاع كابيتال 12.25%، وزاد العربية للطيران 12%، وجي إف إتش المالية 11.47%، وطلبات 11.15%.

في المقابل، انخفضت أسهم تعاونية الاتحاد 5.2%، وسكون تكافل 4.9%، واكتتاب القابضة 3.3%، ودبي الوطنية للتأمين 2.17%، ودبي للمرطبات 2.03%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.84% إلى مستوى 9920.94 نقطة، رابحاً ما يفوق 33 مليار درهم في 5 جلسات.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.04 مليار درهم في 5 جلسات، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة 606.8 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 561 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم عنان للاستثمار 44.55%، وإي سفن - أذونات 18.5%، وعمان والإمارات للاستثمار 15%، ورأس الخيمة العقارية 13.7%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 13.3%.

في المقابل، تراجعت أسهم دار التأمين 17.4%، وبالمز الرياضية 8.4%، والفجيرة لصناعات البناء 5.2%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 4.9%، وبنك الاستثمار 4.76%.

السعودية

حققت السوق السعودية مكاسب أسبوعية لافتة هذا الأسبوع، ليرتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.86% أو ما يعادل 210.99 نقاط، منهياً التعاملات عند مستوى 11554.16 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 9.996 تريليونات ريال، وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 30.33 مليار ريال، وكميات التداول نحو 1.50 مليار سهم، عبر تنفيذ 2525,931 صفقة.

وتصدر سهم نايس ون قائمة الأكثر ربحية هذا الأسبوع بمكاسب بلغت 19.17%، تلاه سهم نسيج الذي ارتفع بنسبة 16.88%، ثم سهم أنابيب بمكاسب 16.42%.

بينما تصدر سهم صالح الراشد قائمة الخسائر الأسبوعية متراجعاً بنسبة 6.61%، تلاه سهم دلة الصحية، الذي تراجع بنسبة 5.12%، ثم سهم اتحاد الخليج الأهلية 4.2%.

الكويت

وسجلت المؤشرات الكويتية أداء إيجابياً خلال الأسبوع، بدعم من الهدوء النسبي بالمشهد الجيوسياسي، وبما عوض الخسائر التي مُنيت بها السوق منذ بدء الحرب.

وسجل مؤشر السوق الأول مكاسب أسبوعية بأكثر من 3% ليصل في ختام التعاملات إلى 9513.34 نقطة. كما ارتفع المؤشر العام بأكثر من 3% أيضاً ليسجل 8902.69 نقطة.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 5.6%، منهياً التعاملات عند النقطة 8994.17، كما سجل مؤشر السوق الرئيسي نمواً أسبوعياً بنسبة 2.92% وصولاً إلى مستوى 8204.05 نقاط.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع 53.33 مليار دينار، بما يشكل مكاسب بأكثر من 3% أو بنحو 1.65 مليار دينار، مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 513.77 مليون دينار، بارتفاع نسبته 42% تقريباً عن مستوى الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت كميات التداول الأسبوعية بأكثر من 52% إلى 2.11 مليار سهم، ونما عدد الصفقات بأكثر من 38% إلى 128.76 ألف صفقة. وتصدر سهم الكوت قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو أسبوعي 32.59%، تلاه سهم الأنظمة 30.70%، ثم سهم المعدات 29.83%.

بينما على الجانب الآخر تصدر سهم الإعادة قائمة التراجعات بانخفاض 22%، تلاه سهم بترولية 7.51%، ثم سهم وربة الذي تراجع بنسبة 6.32%.

قطر

وفي الدوحة، سجل المؤشر العام للبورصة القطرية مكاسب أسبوعية بنسبة 0.69% (72.97 نقطة)، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 10714.65 نقطة، بدعم من نمو 6 قطاعات يتصدرها قطاع الاتصالات.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية التعاملات الأسبوعية 638.55 مليار ريال، مقارنة مع 629.7 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 1.40%.

وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية نحو 2.58 مليار ريال، وكميات التداول 980.84 مليون سهم، عبر 158.78 ألف صفقة.

وجاء سهم مجمع شركات المناعي في صدارة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع في بورصة قطر، بنمو 7.87%، تلاه سهم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية 6.85%، ثم سهم دلالة للوساطة والاستثمار القابضة 5.77%.

بينما تصدر سهم استثمار القابضة قائمة التراجعات منخفضاً بنسبة 6.84%، تلاه سهم قطر الوطنية لصناعة الأسمنت 5.32%، ثم سهم شركة المحار القابضة 4.54%.

مسقط

وفي عمان، حقق مؤشر بورصة مسقط 30 مكاسب أسبوعية أيضاً، مرتفعاً بنسبة 2.13% إلى النقطة 8336.85، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 8162.84 نقطة، بدعم من مكاسب مؤشر القطاع المالي، الذي ارتفع بنسبة 3.30%.

وخلال الأسبوع، ارتفع إجمالي الأوراق المالية المتداولة بنسبة 33.28%، كما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 39.18%، كما ارتفع عدد الصفقات الإجمالية بنسبة 1.36%.

وتصدر سهم المركز المالي قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 32%، تلاه سهم ريسوت للأسمنت 20.81%، ثم سهم عمان والإمارات القابضة 19.31%.

بينما على الجانب الآخر تصدر سهم المدينة للاستثمار القابضة قائمة التراجعات منخفضاً بنسبة 9.76%، تلاه سهم الصفاء للأغذية الذي تراجع بنسبة 9.09%، ثم سهم عمان كلورين 8.26%.

البحرين

كذلك سجلت بورصة البحرين أداء إيجابياً ملحوظاً خلال الأسبوع المنتهي في 16 أبريل، لينهي مؤشر البحرين العام تداولات الأسبوع عند مستوى 1938.76 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 2.37%.

كما سجل مؤشر البحرين الإسلامي أداء أقوى، مرتفعاً بنسبة 3.88% ليغلق عند 961.84 نقطة.

وبلغ إجمالي حجم التداول نحو 16.48 مليون سهم، بقيمة إجمالية تقارب 5.85 ملايين دينار.

وعلى صعيد أداء الشركات، تفوقت الأسهم الرابحة بشكل واضح، إذ بلغ عدد الشركات المرتفعة 12 شركة مقابل 8 شركات متراجعة.

وتصدر سهم SEEF قائمة الارتفاعات الأسبوعية بنمو 10.19%، تلاه سهم NHOTEL الذي صعد بنسبة 9.76%، ثم سهم GFH الذي نما بنسبة 9%.

بينما على الجانب الآخر تصدر سهم BMMI قائمة التراجعات الأسبوعية منخفضاً بنسبة 6.09%، تلاه سهم GHG الذي هبط بنسبة 2.63%، ثم سهم ESTERAD منخفضاً بنسبة 2.44%.

بورصة مصر

وارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» للبورصة المصرية بنسبة 4.81% ليغلق عند مستوى 51437.78 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 13385.26 نقطة.

وسجل مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» نمواً بنسبة 3.08% ليغلق عند مستوى 18748.74 نقطة، وسجل مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» نمواً بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 62145.89 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 25884.15 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 113.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 3.539 تريليونات جنيه، بنسبة نمو 3.3%.

وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.847 تريليون جنيه إلى 1.925 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.2%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 841.4 مليار جنيه إلى 859.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقاً من 2.668 تريليون جنيه إلى 2.785 تريليون جنيه بنسبة نمو 3.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3.7 مليارات جنيه إلى 3.8 مليارات جنيه بنسبة نمو 2.7%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 546.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 9.8 مليارات ورقة منفذة على 632 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 583.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 13.7 مليار ورقة منفذة على 901 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 6.65% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.35%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 17 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 266.3 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ«إيجى إكس 70» نحو 9.5 مليارات جنيه، بحجم تداول 5.2 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 204.6 آلاف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ«إيجى إكس 100» نحو 26.5 مليار جنيه بحجم تداول 6.8 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 470.9 ألف عملية.